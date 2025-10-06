Польща і країни Балтії могли спровокувати початок повномасштабної агресії Росії, стверджує Ангела Меркель.

Ангела Меркель висунула дивну версію початку війни в Україні / Колаж Главред, фото president.gov.ua, 44 ОАБр

Головне:

Польща і країни Балтії нібито саботували спробу врегулювання, заявила Меркель

Ці країни могли спровокувати початок повномасштабної агресії Росії

Польща та країни Балтії 2021 року нібито саботували спробу врегулювання розв'язаного країною-агресором РФ конфлікту на Донбасі та пошуку конструктивного діалогу з Москвою, заявила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

У такий спосіб ці країни могли спровокувати початок повномасштабної агресії Росії проти України, що "в підсумку призвело до війни", підкреслила вона в інтерв'ю угорському виданню Partizán.

За словами Меркель, 2021 року вона запропонувала новий формат діалогу між Євросоюзом і президентом Росії Володимиром Путіним. Водночас Естонія, Латвія, Литва і Польща активно чинили опір цій ініціативі, побоюючись, що ЄС не зможе виробити єдину позицію щодо Москви.

"У будь-якому разі, це не здійснилося. Потім я залишила свій пост, а потім почалася [війна]", - сказала Меркель.

На її думку, мир можливий, якщо Європа "виступить як реальний стримувальний фактор і підтримає Україну".

Меркель лестить Путіну: що відомо

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах розповіла, що під час першого терміну Дональда Трампа на посаді президента США він демонстрував явний інтерес і симпатію до Володимира Путіна. У приватній бесіді, без свідків, Трамп поставив їй низку запитань, включно з її походженням зі Східної Німеччини та особистими стосунками з російським лідером. За словами Меркель, було очевидно, що Трамп перебував під сильним враженням від Путіна.

Раніше Меркель заявила про дипломатичне завершення війни. При цьому Меркель не вважає Мінські угоди помилкою.

Як повідомляв Главред, раніше в Україні заявили про те, що Меркель спровокувала агресію РФ. В Україні жорстко вказали на помилку Німеччини, яка спровокувала "ще більш агресивну поведінку РФ".

Мінські угоди Мінськими угодами називають три документи для врегулювання ситуації на Донбасі, які підписали сторони-учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ). Під одним документом також стоїть підпис країн-членів нормандського формату (Україна, РФ, Німеччина, Франція), пише Вікіпедія. У Мінську 5 вересня 2014 року представники України, Росії, ОБСЄ та ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" підписали Мінський протокол (перші Мінські угоди), який передбачав запровадження перемир'я на Донбасі.



Пізніше після консультації ТКГ було підписано меморандум про виконання положень протоколу. Також у документі були прописані домовленості про припинення вогню, відведення важкого озброєння, зупинку військ на поточній лінії зіткнення та встановлення 30-кілометрової зони безпеки.



У 2015 році лідери країн-членів нормандського формату під час саміту 11-12 лютого погодили комплекс заходів для виконання Мінського протоколу, документ також підписали члени ТКГ та лідери бойовиків, його назвали другими Мінськими угодами.

Росія стверджує, що не є стороною конфлікту на Донбасі. Україна та низка західних країн стверджують, що на Донбасі є російські війська, і РФ контролює бойовиків.



РФ наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками та на проведенні виборів на Донбасі. Київ не хоче вести прямі переговори з бойовиками та стверджує, що вибори на Донбасі може бути проведено лише після того, як територію покинуть війська Росії.

