Хто вбив Навального: Трамп промимрив одну річ - Politico

Чи не вперше Трамп виявив непрямолінійність, відповідаючи на запитання журналістів.

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Трамп прокоментував смерть Навального / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Експрезидент США Дональд Трамп, який балотується на пост американського глави у 2024 році, сказав, що так званий президент РФ Володимир Путін "ймовірно" причетний до смерті опозиціонера Олексія Навального.

"Я не знаю, але, можливо, я маю на увазі можливо, я міг би сказати, імовірно, я не знаю", - незв'язно висловився Трамп, коли його запитали, чи несе Путін відповідальність за смерть Навального, пише Politico.

У відповідь Трамп назвав "незвичайним" смерть такої молодої людини, як Навальний.

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Смерть Навального - що відомо Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії. Про це 16 лютого повідомило тюремне відомство по Ямало-Ненецькому автономному округу. Як писали російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб. 17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Кіра Ярмиш офіційно підтвердила смерть політика. "Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія", - написала вона у Twitter. Керівники провідних інституцій Європейського Союзу відреагували на смерть Олексія Навального. Вони заявили, що за його смерть несе відповідальність російський режим. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що смерть російського опозиціонера настала через відрив тромбу. "Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромбу", - заявив Буданов. 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло опозиційного політика Олексія Навального його матері. 1 березня в Москві відбувся похорон Навального. Політика поховали в Москві на Борисовському кладовищі. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей.

Трамп і Путін

Трамп завжди вирізнявся прямолінійністю, що його опоненти сприймали як психічну нестабільність. Однак у своїй передвиборчій кампанії кандидат від Республіканської партії дотримується досить м'якої позиції щодо Путіна, чим пояснюються його регулярні різкі випади в бік України.

Наприклад, напередодні він, під час чергового виступу перед виборцями, грубо обізвав Зеленського "видатним продавцем".

"Зеленський - найбільший продавець. Щоразу їде зі США з 50-60 мільярдами доларів. Мені такого ніколи не вдавалося. Він кращий продавець, ніж я. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам повернуть гроші", - сказав суперник Байдена на майбутніх виборах.

Трамп також неодноразово обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Київ сісти за стіл переговорів із Росією - позиція, яка посилює занепокоєння серед західних союзників, які побоюються другого терміну Трампа.

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