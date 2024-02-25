"Я можу вас розчарувати": Буданов розповів, від чого помер Навальний

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці РФ.

Про причини смерті Навального Буданов розповів у коментарі журналістам у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", повідомляє ТСН.

За даними начальника ГУР, смерть російського опозиціонера настала через відрив тромбу.

Разом з тим він не уточнив, чи могло що-небудь спровокувати смерть Навального через відрив тромбу.

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромбу", – заявив Буданов.

Хто такий Олексій Навальний

Російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист українського походження. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Wall Street Journal описав Навального як "людину, яку Володимир Путін боїться найбільше", пише Вікіпедія.

20 серпня 2020 року був отруєний у літаку, коли повертався з Томська до Москви, впав у кому. 24 серпня був перевезений у берлінську клініку.

22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та неповазі до суду.

4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за звинуваченнями у створенні екстремістської спільноти.

Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року, перебуваючи в ув'язненні у виправній колонії № 3 у селищі Харп в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.