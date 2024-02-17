Навального вбили: команда російського опозиціонера підтвердила його смерть

Смерть Навального настала 16 лютого о 14:17. Тіло перебуває в Салехарді. Його забрали слідчі.

https://glavred.net/world/navalnyy-ubit-komanda-rossiyskogo-oppozicionera-podtverdila-ego-smert-10542521.html Посилання скопійоване

У команді Навального підтвердили смерть політика / Колаж: Главред, фото: instagram/navalny, скріншот

Прессекретарка російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш офіційно підтвердила смерть політика.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія", - написала вона у Twitter.

Співробітник колонії заявив, що тіло Навального перебуває в Салехарді. Його забрали слідчі.

відео дня

Ярмиш також заявила про вимогу передати тіло Навального його родині.

Учора прессекретарка Навального повідомляла, що у соратників опозиційного лідера немає доказів його смерті.

Смерть Навального - що відомо

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії. Про це 16 лютого повідомило тюремне відомство в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб.

Керівники провідних інститутів Європейського Союзу відреагували на смерть Олексія Навального. Вони заявили, що за його смерть несе відповідальність російський режим.

Президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що після смерті російського опозиціонера Олексія Навального російського диктатора не можна сприймати, як легітимного главу держави. Зеленський назвав Путіна "головорізом".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.