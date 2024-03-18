Краще не стане: у Зеленського сказали, чому Путін говорить про "санітарну зону"

Російський диктатор лише підтверджує, що війна в Україні буде загострюватися.

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Подоляк заговорив про створення "санітарної зони" / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський диктатор Володимир Путін захотів створити на території України так звану "санітарну зону". Однак це не означає, що він хоче заморозити війну, конфлікт лише загострюватиметься. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє The Guardian.

Він переконаний, що такою заявою Путін чітко дав зрозуміти, що посилюватиме війну проти України.

"Це пряма маніфестна заява про те, що війна буде тільки загострюватися", - сказав Подоляк. відео дня

Що таке санітарна зона? Санітарно-захисна зона - територія, на якій забороняється будувати житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури або ті, які пов'язані з постійним перебуванням людей. Загалом такі зони створюють навколо підприємств, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових та електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо. Про це повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін відзвітував про бої у двох областях Росії і наскаржився на Україну. Глава Кремля Володимир Путін, намагаючись виправдати захід до Росії ополченців РДК і ЛСР, звинуватив у всьому Україну, але жодних доказів не надав.

Після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. Вони переконані, що Росії необхідні негайні й докорінні зміни і назріла "необхідність глибокої трансформації відносин влади з народом.

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