Олексій Навальний помер у російській в'язниці

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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Олексій Навальний помер у в'язниці "Полярний вовк" / колаж Главред, скріншоти з відео

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Олексій відбував покарання в ХМАО, у в'язниці "Полярний вовк" селища Харп, куди його перевели з Володимирської області та регулярно потрапляв у штрафний ізолятор.

Навальний після прогулянки в ЯНАО відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість, повідомляє УФСВП по регіону.

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Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

"Засуджений Навальний А.А. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу втративши свідомість. Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги.

Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", - написали представники російського військового відомства.

Слідчі проводять перевірку за фактом смерті Навального в колонії, повідомляє управління СК по ЯНАО.

Скарг на здоров'я від Навального не надходило, повідомила Громадська спостережна комісія ЯНАО.

Федеральна служба виконання покарань РФ направила комісію в колонію на Ямалі для з'ясування обставин смерті Олексія Навального, повідомляє прес-служба ФСВП.

Як пише російське пропагандистське ЗМІ RT із посиланням на власні джерела, у Навального раптово відірвався тромб.

Як повідомив "придворний" журналіст Андрій Колесников із посиланням на прес-секретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова, сам господар Кремля вже про смерть Навального знає.

"Так, йому повідомлено. Розбиратися будуть медики", - сказав кремлівський глашатай.

Як написала прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш, у соратників опозиціонера немає доказів, що той реально помер.

"Федеральна служба виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу поширює інформацію про смерть Олексія Навального в ІК-3. Підтвердження цьому у нас поки що немає. Адвокат Олексія зараз перебуває на шляху до Харпа. Щойно в нас з'явиться інформація, ми повідомимо про це", - сказав він.

Висновок Навального

У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком". Довгий час він лікувався в Німеччині. До Росії він повернувся в січні 2021 року, його відразу ж затримали.

У так званій справі "Ів Роше" Навального засудили до 3,5 років колонії. Однак через перебування під домашнім арештом передбачалося, що за ґратами він має пробути 2 роки і 8 місяців. Його звинувачували в тому, що він, за версією Кремля, разом із братом Олегом переконав компанію "Ів Роше" укласти невигідну угоду.

У березні 2022 року Навального засудили в країні-агресорі Росії до 9-річного ув'язнення, звинувативши в шахрайстві та неповазі до суду.

У серпні 2023 року Московський міський суд під час виїзного засідання виніс новий вирок опозиційному політику Олексію Навальному. Його засудили до 19 років колонії особливого режиму. Попередні терміни він відбував у Володимирській колонії суворого режиму (місто Мелехово).

У грудні 2023 року стало відомо, що Навальний зник із цієї в'язниці. І лише через деякий час з'явилася інформація про те, що він опинився у в'язниці "Полярний вовк".

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