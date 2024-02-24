Тіло Навального нарешті віддали матері: з'явились деталі

У пресслужбі Навального повідомили, що поки не відомо, чи буде влада заважати поховати опозиціонера.

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Тіло Олексія Навального віддали його матері / колаж: Главред, фото: РосЗМІ, Instagram

Сьогодні, 24 лютого, російські тюремники нарешті віддали тіло опозиційного політика Олексія Навального його матері.

"Тіло Олексія віддали матері. Спасибі велике всім, хто вимагав цього разом із нами. Поки Людмила Іванівна в Салехарді. Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи буде влада заважати провести його так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію в міру її надходження", - зазначила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у соцмережі Х.

Тіло Навального віддали рідним / скріншот: twitter

Смерть Олексія Навального: що відомо

Нагадаємо, що 16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у російській в'язниці. Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть Навального і назвав ім'я вбивці. Президент зазначив, що російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці вбив російський диктатор Володимир Путін і він має понести відповідальність за свої жахливі дії.

Світові лідери оцінили смерть Навального. Багато світових лідерів висловили свою скорботу через смерть російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі факти смерті Навального мають бути встановлені, а в Росії є серйозні запитання.

Стало відомо останнє розслідування Навального, після якого його посадили. Російський опозиціонер опублікував двогодинний фільм про розкішний палац, який, як він стверджував, належить російському диктатору Володимиру Путіну та фінансується людьми з його оточення.

Російський соціолог Ігор Ейдман розкрив, що сталось із Навальним. Він вважає, допоки живий Путін, не тільки Україна чи російські опозиціонери перебувають під загрозою, а й увесь світ. Ейдман наголосив, що Навального вбив Путін зі своїми головорізами.

Хто такий Олексій Навальний Російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист українського походження. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Wall Street Journal описав Навального як "людину, яку Володимир Путін боїться найбільше", пише Вікіпедія. 20 серпня 2020 року був отруєний у літаку, коли повертався з Томська до Москви, впав у кому. 24 серпня був перевезений у берлінську клініку. 22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та неповазі до суду. 4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за звинуваченнями у створенні екстремістської спільноти. Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року, перебуваючи в ув'язненні у виправній колонії № 3 у селищі Харп в Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

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