'Залп' із 60 дронів: Україна щоденного може масовано бити по РФ – Bild

Максимальна дальність ураження дронами на території РФ становила 900 км, нагадав Юліан Рьопке.

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Україна б'є по РФ далекобійними дронами / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, АрміяInform

Україна може бити по об'єктах на території країни-агресора РФ від 30 до 60 далекобійними дронами щоночі.

Таку думку висловив аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

За його підрахунками, з початку року ЗСУ атакували безпілотниками 12 нафтопереробних заводів у РФ, завдавши по них 17 ударів.

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"Максимальна дальність ураження склала 900 км. Атаки торкнулися 12% потужностей нафтопереробки Росії. У результаті з 1 березня російська влада ввела піврічну заборону на експорт бензину, побоюючись дефіциту на внутрішньому ринку", - ідеться в матеріалі.

Аналітик вважає, що удари України далекобійними дронами по об'єктах нафтопереробки в РФ стали б великою проблемою для Путіна.

"Природно, дефіцит зачепив би насамперед не армію, яку забезпечуватимуть і далі, а населення, яке не зможе водити автомобілі. Це було б великою проблемою, яка негативно позначилася б на іміджі Путіна, незважаючи на будь-яку пропаганду і фейкові вибори", - вважає Рьопке.

Аналітик додав, що згідно з українськими даними, ЗСУ випускають по Росії від 30 до 60 далекобійних дронів щоночі. Крім НПЗ, атакам піддаються склади палива, аеропорти та інші об'єкти інфраструктури.

/ t.me/BILD_Russian

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по НПЗ у Росії

Як повідомлялося, дрони атакували НПЗ у Самарській області. Пожежа виникла на установці з переробки нафтопродуктів на території Сизранського НПЗ. Також був атакований Новокуйбишевський НПЗ.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Первый Завод" у Калузькій області країни-агресора РФ. За даними українських ЗМІ, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Видання Bloomberg 14 березня писало, що внаслідок атак українськими безпілотниками в минулі два дні зупинилися три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії. Ці заводи становлять близько 12% нафтопереробних потужностей РФ.

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