'Путін боїться інакомислення': ЄС звинувачує російський режим в смерті Навального

Керівники головних інституцій ЄС прокоментували повідомлення про смерть у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального.

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ЄС покладає відповідальність за смерть Навального на Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Керівники провідних інституцій Європейського Союзу переконані, що російський режим несе відповідальність за смерть опозиціонера Олексія Навального. Про це очільники Єврокомісії, Європарламенту та Євроради написали у своїх офіційних акаунтах у Twitter (Х).

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає смерть Навального доказом того, що Путін і його режим прагнуть придушити будь-яке висловлювання незгоди власного народу. Вона закликала об'єднатись у боротьбі за свободу всіх, хто проти автократії.

"Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу. Похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим. Давайте об'єднаємося в нашій боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії", - написала Урсула фон дер Ляєн.

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Глава Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС покладає повну відповідальність за цю трагічну смерть на російський режим.

"Олексій Навальний боровся за цінності свободи і демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС вважає російський режим єдиним відповідальним за цю трагічну смерть. Я висловлюю свої глибокі співчуття його родині. І тим, хто бореться за демократію по всьому світу в найтемніших умовах. Гинуть бійці. Але боротьба за свободу ніколи не закінчується", - зазначив Шарль Мішель.

Висловлюючи співчуття родині Навального, керівниця Європарламенту Роберта Мецола підкреслила, що cаме "Росія забрала життя Навального".

"Нажахані смертю лауреата премії Сахарова Олексія Навального. Росія забрала його свободу і життя, але не гідність. Його боротьба за демократію триває. Наші думки з його дружиною та дітьми", - написала Мецола.

Смерть Олексія Навального в тюрмі

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 лютого, стало відомо, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії. Його смерть зафіксували після прогулянки, коли він раптово втратив свідомість. Лікарі швидкої допомоги не змогли його врятувати. Російське тюремне відомство підтвердило факт смерті та розпочало розслідування. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що в Навального обірвався тромб.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін має понести відповідальність за смерть Навального в російській тюрмі. Зеленський зазначив, "Путін завжди вбиває, він сам по собі і є війна. Він не зупиниться, його можна лише зупинити, і лише всім разом, у співпраці".

Крім цього, президенти, прем'єри та глави різних країн виразили своє співчуття та засудили російський режим за смерть Навального. Лідери Латвії, Великої Британії, ФРН, Франції, НАТО та Євроради вимагають розслідування цього випадку.

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