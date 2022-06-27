Найбільше посилення НАТО з Холодної війни: Альянс розмістить на сході Європі понад 300 тисяч військ

Військова присутність НАТО серйозно посилиться біля кордонів Росії / Колаж Reuters

Країни НАТО на саміті у Мадриді мають намір ухвалити нову 10-річну стратегію Північноатлантичного альянсу. Росію буде названо однією з найсуттєвіших загроз безпеці блоку Заходу. Альянс розмістить у Східній Європі близько 300 тисяч військ. Організація продовжить вести політику, спрямовану на уникнення прямого військового зіткнення з Москвою. Про це заявив генеральний секретар блоку Йенс Столтенберг.

Як повідомляє Sky News, він розповів про те, що замість близько 40-тисячного угруповання військ підвищеної бойової готовності, Альянс розмістить на сході Європи понад 300 тисяч солдатів. Буде проведено наймасштабнішу трансформацію оборони НАТО з часів Холодної війни.

"Ми трансформуємо сили реагування НАТО і збільшимо кількість наших сил підвищеної готовності до більш ніж 300 тисяч", - сказав Столтенберг.

Також він додав, що розширення військової присутності НАТО відбудеться в країнах, які ближче за інші знаходяться до Росії.

НАТО безпосередньо воюватиме з Росією

Крім того, генеральний секретар Альянсу заявив, що в новій стратегії безпеки НАТО на 10 років Росія буде вказана в якості однієї з найсуттєвіших загроз безпеці країн-учасників блоку.

"Лідери затвердять нову стратегічну концепцію, яка відобразить сучасну ситуацію в області безпеки... в ній Росія буде названа як одна з найсуттєвіших загроз нашій безпеці", - сказав Столтенберг.читайте також"У нас інше завдання №1": в НАТО відповіли на критику про недостатню допомогу Україні

При цьому він підкреслив, що після того, як Росія буде визнана загрозою, колективний блок безпеки Заходу, як і раніше, продовжить уникати прямої конфронтації з Москвою.

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Україна в НАТО

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква раніше заявив, що Україна наразі не робитиме нових кроків щодо вступу до НАТО. Причиною тому є неготовність Північноатлантичного альянсу рухатися в бік інтеграції Києва до колективного блоку безпеки Заходу. Однак українська держава очікує в новій стратегії Альянсу зміцнення партнерства і жорстку позицію блоку щодо Росії.

За словами Жовкви, президент Зеленський на саміті НАТО у Мадриді вимагатиме надання Україні гарантій безпеки після війни з Росією. Москва повинна розуміти, з чим вона зіткнеться у разі нового нападу на українську державу, а Київу слід знати, як працюватиме система гарантій.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 27 червня заявив, що Альянс готується надати Україні комплексний пакет допомоги, який дозволить переозброїти ЗСУ за стандартами блоку. Також в організації мають намір допомогти Києву в зміцненні інститутів оборони і безпеки.

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