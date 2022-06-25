Напад Росії та гарантії безпеки від НАТО: Зеленський у Мадриді поставить Альянсу умову

Зеленський вимагатиме від НАТО договору про гарантії безпеки України після війни з Росією - Жовква / Колаж Офіс президента, Reuters

Президент Володимир Зеленський на саміті Північноатлантичного альянсу у Мадриді звернеться до країн-учасниць блоку з вимогою про гарантії безпеки Україні після завершення війни з Росією. Москва повинна розуміти наслідки, якщо спробує напасти наступного разу, а Києву потрібно знати, як працюватиме система гарантій. Київ веде перемови ни щодо безпеки з Вашингтоном, Парижем, Берліном і Лондоном, але суттєвого прогресу немає. Про це заявив заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква.

У інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що Зеленський виступить на самітах Великої сімки і НАТО у Мадриді відеозв'язком і вимагатиме договору про гарантії безпеки Україні після війни з Росією.

читайте такожКроків України щодо вступу до НАТО поки не буде, Альянс відкинув прагнення Києва-офіс Зеленського"Нам потрібна система гарантій безпеки. Коли наступного разу відбудеться агресія або Росія знову задумається про агресію, вони і ми повинні розуміти, як працює система", - зазначив він.

Також він підкреслив, що сьогодні Банкова веде перемовини щодо гарантій безпеки з США, Великобританією, Німеччиною і Францією. Однак серйозних зрушень не спостерігається.

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Плани України щодо НАТО

Президент Володимир Зеленський у квітні казав, що Україна готова була б вступити до НАТО, однак Києву не пропонують інтеграції до Альянсу. У ситуації, що склалася, Україна має намір шукати оптимальні моделі безпеки, які дозволять забезпечити захист українців.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що Північноатлантичний альянс не закриває свої двері для України. Але наразі обговорення цього питання не на часі. Говорити на тему вступу України до НАТО, на його думку, потрібно після завершення війни з Росією.

Президент Зеленський на початку червня заявляв, що наразі не час міркувати про вступ України до НАТО. За його словами, Київ не погодиться на сценарій, що передбачає розміщення баз Альянсу без інтеграції до колективного блоку безпеки Заходу.

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