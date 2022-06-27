ЗСУ повністю переходять на стандарти НАТО: Альянс дасть Україні нове озброєння

У НАТО пообіцяли Україні нову допомогу / Reuters

У довгостроковій перспективі Збройні Сили України повністю перейдуть на стандарти НАТО. Це передбачає комплексний пакет допомоги для України, який буде схвалений союзниками по НАТО в рамках саміту Альянсу в Мадриді.

При цьому він включатиме підтримку Києву в середньостроковій перспективі для протистояння російській агресії, заявив у Брюсселі на прес-конференції напередодні саміту Альянсу, який пройде 29-30 червня в Мадриді, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"На саміті ми узгодимо посилений комплексний пакет допомоги для України, який включатиме суттєві поставки підтримки в таких областях, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів і паливо. У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки НАТО і ще більше зміцнювати свої інститути оборони і безпеки", - розповів він.

За його словами, українське керівництво і народ "продовжують чинити опір жорстокій агресивній війні Росії". "Їх мужність і цілеспрямованість надихають. І я вітаю, що президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО", - підкреслив генсек альянсу.

Він нагадав, що НАТО і союзники надали істотну підтримку Україні після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, військовою і фінансовою допомогою, в тому числі, навчанням десятків тисяч українських сил. "Все це щодня змінює ситуацію на полі бою", - упевнений Столбенберг.

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Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський на саміті НАТО в Мадриді звернеться до країн-учасниць блоку з вимогою про гарантіях безпеки Україні після завершення війни з Росією. Москва повинна розуміти наслідки, якщо спробує напасти наступного разу, а Києву потрібно знати, як буде працювати система гарантій.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому в Кремлі є бажання програти НАТО. Відомий військовий експерт Петро Черник розповів про сценарій розвитку військових подій, при якому Путіна і кремлівську верхівку влаштує поразка від Альянсу.

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