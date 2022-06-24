УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Естонія може зникнути з карти у разі нападу РФ: Каллас розкритикувала стратегію НАТО

24 червня 2022, 11:28

Якщо Росія нападе на Естонію, вона не протримається так довго, як це вдається Україні, наголосила прем’єрміністр країни.

кая каллас, нато
Естонія може зникнути з карти у разі нападу РФ – Каллас / Reuters, Twitter Каллас

Чинна стратегія Північноатлантичного альянсу не врятує Естонію у разі, якщо на неї нападе Росія. Якщо нинішні оборонні моделі НАТО діятимуть і далі без змін, то Естонія може просто бути знищена і зникнути з карти у разі російської агресії.

Про це заявила прем’єрміністр Естонії Кая Каллас, пише Financial Times. Вона закликала Альянс посилити свою присутність в країнах Балтії.

За словами Каллас, в оборонних стратегіях НАТО на сьогодні є сценарій, згідно з яким країни Балтії у разі нападу РФ можуть лишатися під російською окупацією упродовж 180 днів. Проте 120 днів війни Росії проти України показали, якими руйнівними можуть бути наслідки російського вторгнення. Тому Естонії російська агресія загрожує знищенням, наголосила прем’єрміністр країни.

"Порівнюючи розміри України та країн Балтії, це означало б повне знищення наших країн і культури", – заявила Каллас.

Тому нинішня концепція НАТО не працює, сказала вона.

Каллас переконана, що союзники повинні розмістити у її країні більше військ – щонайменше 20-25 тисяч. Хоча вони не обов’язково повинні постійно там дислокуватися, проте перебувати на такій відстані від країни, щоб у разі нападу на неї могли оперативно прибути.

У НАТО відповіли на слова Каллас

У Північноатлантичному альянсі відреагували на слова Каї Каллас. Представник НАТО зазначив, що Альянс має план для захисту союзників, проте подробиці цього плану не можна розголошувати.

Крім цього, чиновник сказав, що НАТО відкоригує свої сили і покращить свою готовність. На східний фланг направлять більше військових.

Раніше повідомлялося, що у Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та України. З такою пропозицією виступив депутат Державної думи РФ Євген Федоров.

Нагадаємо, нещодавно Росія вперше порушила повітряний простір Естонії за допомогою гелікоптера, зробивши провокацію. Крім провокації перед великим самітом НАТО, російські військові також проводять навчання біля естонського кордону, імітуючи щоденні ракетні удари по країні.

Читайте також:

війна в Україні НАТО Естонія вторгнення Росії новини Естонії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:00

"Це заручини": ми позбулися клейма третьої країни – Зеленський про статус кандидата в члени ЄС

11:57

"Не заспіваю - вони не люблять Росію": Шатунов ненавидів Україну і українців - організатор концертів

11:56

Загроза нападу Лукашенка на Україну: експерти ISW оцінили ймовірність сценаріюВідео

11:28

Естонія може зникнути з карти у разі нападу РФ: Каллас розкритикувала стратегію НАТОВідео

11:26

Григорій Козловський досьє

Реклама
11:05

Підірвали склад боєприпасів і 30 бронемашин: українські літаки потужно вдарили по ворогу

10:35

У Херсоні підірвали авто відомого колаборанта Савлученка – він загинувФото

10:32

Україна атакуватиме війська РФ потужними РСЗВ, настає інша війна - терорист ГіркінВідео

10:28

Українська армія вийшла з Сєвєродонецька - журналіст Бутусов

10:05

На Луганщині окупанти ракетою підірвали на дрібні шматки свою систему ППОВідео

10:04

РФ довелося перейти на старі літаки і пілотів-найманців: в розвідці Британії назвали причинуВідео

09:40

Політолог пояснив, чи закінчить смерть Путіна війну в Україні

09:17

HIMARS нищитиме окупантів у глибокому тилу: на що здатна ракетна система і як допоможе УкраїніВідео

09:14

Воїни ЗСУ показали потужні удари по російських військах відразу з трьох Точок-УВідео

09:03

Якщо РФ визначать головною загрозою, Україна почне рух до НАТО - політолог Тарас ЗагороднійВідео

08:41

Ця війна надовго?Погляд

08:31

Захисникам України дали наказ відійти від Сєвєродонецька – ГайдайВідео

08:30

Боєць ЗСУ збив з ПЗРК Ігла Ка-52 Алігатор військ РФ: знищення вертольота ворога він присвятив синовіВідео

08:26

Гороскоп на сьогодні 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

07:39

У Росії розбився військовий літак Іл-76: є загиблі і пораненіВідео

Реклама
07:12

Чи є право на ліво: ТОП-5 причин, чому чоловік зраджує

07:09

Знищені "Гіацинт", "Мста" і 44 окупанти: ЗСУ завдали 5 авіаударів по військах РФ на півдніВідео

06:47

Чи можна порошок для ручного прання сипати у пральну машинку: як не угробити речі і техніку

06:31

Як захистити садову ділянку від кліщів: поради досвідчених городників

06:29

Наступ РФ загальмується: захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська росіянами не змінить хід війни – ISWВідео

06:29

Стара Європа здрейфила: чи є у НАТО чим воювати за Литву та ЕстоніюПогляд

05:40

Україну розжарить та засушить: синоптики назвали дату різкого потеплінняВідео

05:30

Виїзд чоловіків за кордон 2022: хто може виїхати з України під час воєнного стану

05:20

Найсмачніший і ніжний закусочний пиріг-равлик з лаваша: простий рецепт за 10 хвилинВідео

04:59

Янгольська врода, німецька якість: 51-річна Клаудія Шиффер показала ідеальне тіло в купальнику

04:55

Можливі переговори: астролог назвала місяць, який стане переломним у війні

04:40

Вріже пекло після "потопу": українцям дали несподіваний прогноз погодиВідео

04:24

Як правильно пасинкувати помідори для щедрого врожаю

04:12

Кейт Міддлтон і принц Вільям представили свій перший офіційний портрет

03:42

Вдова соліста Ласкового мая розповіла про прокляття, яке лежить на всіх членах гурту

03:33

Періс Хілтон носить амулет в кольорах прапора УкраїниВідео

03:10

В який колір пофарбувати волосся після 40 років: 4 відтінки, що омолоджують всіх жінок

02:37

"Показує війну на межі": в ОП пояснили функцію АрестовичаВідео

02:03

Гороскоп на тиждень 27 червня - 3 липня: Ракам – плітки, Левам – небезпечні спокуси, Стрільцям - гроші

01:32

Битва за Донбас - останній ривок окупантів: Жданов повідав, що буде після боїв за Луганщину

Реклама
00:51

Прикмети на 24 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23 червня, четвер
23:55

Військова розповіла, чи мають люди в мирних містах жити на "повну котушку"

23:39

Кулеба розповів про переломний момент на шляху до кандидатства в ЄС

23:34

НАЗК вводить санкції проти "путіністів" Кіркорова і Корольової

23:21

"Як же так, Боже": Леся Нікітюк повідомила трагічну новину

23:10

Прикмети на 25 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23:08

ЗСУ вийшли з оточення під Сєвєродонецьком: у МВС розкрили деталіВідео

23:04

Впродовж доби на Донбасі росіяни вбили шістьох мирних жителів - ОВА

22:57

MONATIK присвятив вірш війні в УкраїніВідео

22:38

Від водоспадів до пивоварні: опубліковано розслідування про новий палац ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти