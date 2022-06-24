Естонія може зникнути з карти у разі нападу РФ: Каллас розкритикувала стратегію НАТО

Естонія може зникнути з карти у разі нападу РФ – Каллас / Reuters, Twitter Каллас

Чинна стратегія Північноатлантичного альянсу не врятує Естонію у разі, якщо на неї нападе Росія. Якщо нинішні оборонні моделі НАТО діятимуть і далі без змін, то Естонія може просто бути знищена і зникнути з карти у разі російської агресії.

Про це заявила прем’єрміністр Естонії Кая Каллас, пише Financial Times. Вона закликала Альянс посилити свою присутність в країнах Балтії.

За словами Каллас, в оборонних стратегіях НАТО на сьогодні є сценарій, згідно з яким країни Балтії у разі нападу РФ можуть лишатися під російською окупацією упродовж 180 днів. Проте 120 днів війни Росії проти України показали, якими руйнівними можуть бути наслідки російського вторгнення. Тому Естонії російська агресія загрожує знищенням, наголосила прем’єрміністр країни.

"Порівнюючи розміри України та країн Балтії, це означало б повне знищення наших країн і культури", – заявила Каллас.

Тому нинішня концепція НАТО не працює, сказала вона.

Каллас переконана, що союзники повинні розмістити у її країні більше військ – щонайменше 20-25 тисяч. Хоча вони не обов’язково повинні постійно там дислокуватися, проте перебувати на такій відстані від країни, щоб у разі нападу на неї могли оперативно прибути.

У НАТО відповіли на слова Каллас

У Північноатлантичному альянсі відреагували на слова Каї Каллас. Представник НАТО зазначив, що Альянс має план для захисту союзників, проте подробиці цього плану не можна розголошувати.

Крім цього, чиновник сказав, що НАТО відкоригує свої сили і покращить свою готовність. На східний фланг направлять більше військових.

Раніше повідомлялося, що у Росії запропонували відкликати визнання незалежності Латвії, Естонії та України. З такою пропозицією виступив депутат Державної думи РФ Євген Федоров.

Нагадаємо, нещодавно Росія вперше порушила повітряний простір Естонії за допомогою гелікоптера, зробивши провокацію. Крім провокації перед великим самітом НАТО, російські військові також проводять навчання біля естонського кордону, імітуючи щоденні ракетні удари по країні.

Читайте також: