Військовий експерт пояснив, чому в Кремлі є бажання програти НАТО

Відомий військовий експерт Петро Черник розповів про сценарій розвитку військових подій, при якому Путіна і кремлівську верхівку влаштує поразка від НАТО.
Як не парадоксально, але у російського диктатора Володимира Путіна і кремлівської верхівки може бути бажання програти в прямому військовому конфлікті НАТО. Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив відомий військовий експерт Петро Черник.
"Він не може програти Україні, не може. А ось програти НАТО він може. [...] У них там пропаганда досягла такого рівня, що один з мастодонтів світової пропаганди Йозеф Геббельс перевертається від заздрості в могилі, тому що такого рівня зомбування, мабуть, не бачила історія. Будь-яку тезу, будь-яку поразку вони перетворять на перемогу", - пояснив фахівець.
Як каже Черник, якщо Путін вдарить, наприклад по Литві, зійдеться в бою з НАТО і програє, то зможе виправдатися перед населенням РФ ‒ мовляв, я зробив все, що міг, знизив статус НАТО, знизив статус України, зробив все можливе, щоб НАТО на нас не напало.
Після цього, на думку експерта, з гучним брязкотом і гуркотом опуститься залізна завіса між Росією і країнами Заходу. А Путін проживе залишок свого життя як північнокорейські диктатори - Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.
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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін, каже фахівець, прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.
Пізніше генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг вважає, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.
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