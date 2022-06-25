Кроків України щодо вступу до НАТО не буде, Альянс відкинув прагнення Києва - Офіс Зеленського

У НАТО не підтримали прагнення України до інтеграції, тому Київ не робитиме будь-яких кроків - Жовква / Фото Reuters, instagram.com/zelenskiy_official

Офіційний Київ наразі не має наміру йти на будь-які кроки стосовно вступу до Північноатлантичного Альянсу, оскільки в НАТО відкинули прагнення України щодо інтеграції до блоку. У новій стратегічній концепції Альянс повинен підтвердити партнерство з українською державою і внести серйозні зміни щодо позиції організації відносно Росії. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква.

У інтерв'ю для Financial Times він розповів про те, що Україна поки не робитиме нових кроків, спрямованих на вступ країни до НАТО, оскільки країни Альянсу відкинули амбіції Києва.

читайте такожБази НАТО в Україні тільки в обмін на вступ до Альянсу: Зеленський заявив Заходу про позицію Києва"Члени НАТО відкинули наші устремління. Нічого іншого в цьому плані не робитимемо", - сказав він.

Однак, за його словами, на саміті у Мадриді Північноатлантичний альянс повинен підтвердити своє зобов'язання розвивати партнерство з Україною. Держава визнає, що в короткостроковій перспективі не зможе вступити до НАТО, але потребує гарантій продовження співпраці.

Також він додав, що Україна має намір наполягати на тому, щоб будь-які згадки про РФ як про партнера були виключені зі стратегічної концепції колективного блоку безпеки Заходу.

"Ми очікуємо, що в стратегічній концепції НАТО будуть більш суворі і суворі попередження російському агресору", - підкреслив Ігор Жовква.

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Плани України щодо вступу до НАТО

Президент Володимир Зеленський у квітні заявляв про те, що Україна готова була б вступити до Північноатлантичного альянсу, однак ніхто Києву цього не пропонує. У такій ситуації українська держава шукатиме моделі безпеки, які забезпечать захист українців.

Глава Пентагону Ллойд Остін казав, що НАТО не закриває свої двері для України. Однак наразі не час обговорювати це питання. Говорити на тему інтеграції української держави до Альянсу слід після завершення війни Росії проти України.

Журналіст дослідницької групи Bellingcat Христо Грозєв заявляв, що у Альянсі високо оцінюють професіоналізм ЗСУ на війні з Росією. На його думку, Україна могла б вступити до Альянсу, однак це залишається політичним питанням, яке слід обговорювати з Москвою.

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