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Кремль труїть новою отрутою: хірург назвав, чим Навального могли вбити в колонії

Олексій Тесля
1 жовтня 2024, 02:30
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Олександр Ванюков стверджує, що залишається не так багато варіантів, які можуть пролити світло на причини смерті Олексія Навального.
Кремль труїть новою отрутою: хірург назвав, чим Навального могли вбити в колонії
/ колаж: Главред, фото: пресслужба Мосміськсуду, РосЗМІ

Офіційний документ російської влади про причини смерті опозиціонера Олексія Навального в колонії був сфальсифікований, заявив судинний хірург Олександр Ванюков.

При цьому він посилається на нещодавно опубліковані в ЗМІ документи, які ніяк не в'яжуться з причиною смерті, яка була опублікована в офіційних даних, повідомляє Сurrenttime.

"Причиною смерті має бути якась конкретна історія. Але якщо ми говоримо про аритмію, то ніякого різкого болю в животі, блювоти та іншого (про що свідчать опубліковані документи, - ред.) там не буває", - каже лікар.

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Медик стверджує, що залишається не так багато варіантів, які можуть пролити світло на причини смерті Навального. Зокрема, це отруєння органофосфатами або якимись схожими на них речовинами.

"На будь-якому інсектициді можна прочитати перші симптоми отруєння цими речовинами під час потрапляння на шкіру або всередину, і вони точно вкладаються в цю картину (загибелі Навального, - ред.). Найімовірніше, ті, хто використовував цю речовину, у принципі, розуміли, скільки часу потрібно, щоб не знайти її слідів, навіть якщо якісь варіанти повторної експертизи і можуть бути передбачені", - не виключив він.

Лікар упевнений, що опублікований документ від офіційної влади РФ абсолютно неправильний і не підлягає жодній критиці.

"На мій погляд, досить очевидна насильницька причина смерті, а зовсім не природна, як нам це намагаються продати", - додав Ванюков.

Нові деталі вбивства Навального

Раніше видання The Insider писало, що отримало доступ до сотень офіційних документів, пов'язаних із Навальним у виправній колонії "Полярний вовк". Стверджується, що з остаточної версії документа прибрали згадки симптомів, які свідчили про те, що Навальний міг бути отруєний.

The Insider публікує обидві версії постанови (вони датовані 26 липня 2024 року) і порівнює їх. Як стверджується, у більш ранній версії йдеться про те, що Навальний 16 лютого "почав висловлювати скарги на різкий біль у ділянці живота, у нього почалося рефлекторне виверження вмісту шлунку, проявилися судоми, і він втратив свідомість".

У відредагованій версії постанови, яку згодом було опубліковано, про біль у ділянці живота, блювоту та судоми не згадується. Як пише The Insider, у розпорядженні видання є опис вилучених об'єктів після смерті Навального, і там теж фігурують "зразки блювотних мас", які нібито були віддані на експертизу.

Смерть Навального - що відомо

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії. Про це 16 лютого повідомило тюремне відомство в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Як писали російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Кіра Ярмиш офіційно підтвердила смерть політика.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія", - написала вона у Twitter.

Керівники провідних інституцій Європейського Союзу відреагували на смерть Олексія Навального. Вони заявили, що за його смерть несе відповідальність російський режим.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що смерть російського опозиціонера настала через відрив тромбу. Політика поховали у Москві на Борисівському цвинтарі. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей.

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромбу", - заявив Буданов.

24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло опозиційного політика Олексія Навального його матері.

1 березня в Москві відбувся похорон Навального.

Смерть Навального

Нагадаємо, що 16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у російській в'язниці. Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого.

Стало відомо останнє розслідування Навального, після якого його посадили. Російський опозиціонер опублікував двогодинний фільм про розкішний палац, який, як він стверджував, належить російському диктатору Володимиру Путіну і фінансується людьми з його оточення.

24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло Олексія Навального його матері. Про передачу тіла рідним повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш і зазначила, що влада може заважати провести його так, як цього хоче родина.

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