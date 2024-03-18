Путін цинічно прокоментував смерть Навального, уперше назвавши його прізвище

Диктатор підтвердив, що за кілька днів до загибелі Навального отримав пропозицію обміняти опозиціонера на людей, які перебувають в ув'язненні на Заході.

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Путін прокоментував загибель Навального / Колаж: Главред, фото: скориншот, twitter.com/Kira_Yarmysh

Російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував смерть російського опозиційного політика Олексія Навального та вперше публічно сказав вголос його прізвище.

На пресконференції у своєму штабі після завершення голосування на президентських виборах у Росії Путін заявив, що смерть Навального - сумна подія, але "це трапляється", передає ВВС.

Журналіст американського телеканалу NBC Кір Сімммонс поставив Путіну запитання: "Еван Гершкович провів ці вибори у в'язниці, Борису Надєждіну, який проти вашої війни в Україні, не дозволили з вами змагатися, а Олексій Навальний загинув в одній із ваших в'язниць під час вашої кампанії. Пане президенте, ви це називаєте демократією?".

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У відповідь кремлівський диктатор цинічно сказав: "Це життя".

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя. Це завжди сумна подія. У нас були й інші випадки, коли люди йшли з життя в місцях позбавлення волі. А хіба у США цього не бувало? Бувало і неодноразово", - додав Путін.

Недопуск Надєждіна він пов'язав із незадовільною роботою штабу політика. А про справу Евана Гершковича Путін не сказав нічого.

Хто такий Еван Гершкович Еван Гершкович - американський журналіст, із січня 2022 року репортер газети The Wall Street Journal. Працював у Росії, Україні та інших країнах пострадянського простору, пише Вікіпедія. У березні 2023 року Гершковича заарештували в Єкатеринбурзі за звинуваченням у шпигунстві, що стало першим випадком арешту американського журналіста в Росії за цим звинуваченням із 1986 року.

Хто такий Борис Надєждін Борис Надєждін - російський політичний діяч, викладач, кандидат фізико-математичних наук. Засновник і президент Фонду "Інститут регіональних проектів і законодавства" (з 2001). Депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації III скликання (1999-2003), пише Вікіпедія. 31 жовтня 2023 року Надєждін оголосив, що висуває свою кандидатуру на президентські вибори 2024 року. 28 грудня 2023 року ЦВК допустила Надєждіна до збору підписів на свою підтримку і дозволила відкрити виборчий рахунок. Однак 8 лютого 2024 року Надєждіну було відмовлено в реєстрації кандидатом на посаду президента РФ. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що в країні-агресорі РФ не існує жодного виборчого процесу, а також так званих опозиційних кандидатів. "Надєждін - це не опозиційний кандидат. Це максимально "махровий", кирієнківський кандидат (перший заступник керівника адміністрації Володимира Путіна Сергій Кирієнко - ред.)", - наголосив він. Що Надєждін говорив про Крим Борис Надєждін, який називає себе опозиційним до чинного кремлівського режиму, заявляв, що Україна не зможе повернути захоплений РФ Крим. "Росія на чолі з Путіним думає, що можна перемогти військовим шляхом. І Україна на чолі із Зеленським теж думає, що можна повернути Крим військовим шляхом і так далі... Це абсолютно неможливо - ні те, ні інше", - сказав він в одному з інтерв'ю.

Також кремлівський диктатор підтвердив, що за кілька днів до загибелі Навального отримав від якоїсь людини пропозицію обміняти опозиціонера на людей, які перебувають в ув'язненні на Заході, і одразу погодився на цю ідею. Про те, що Путіну пропонували таку угоду, раніше розповіли соратники Навального.

Дивіться відео - Путін уперше прокоментував смерть Навального:

Смерть Навального - що відомо Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії. Про це 16 лютого повідомило тюремне відомство в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Як писали російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб. 17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Кіра Ярмиш офіційно підтвердила смерть політика. "Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія", - написала вона у Twitter. Керівники провідних інституцій Європейського Союзу відреагували на смерть Олексія Навального. Вони заявили, що за його смерть несе відповідальність російський режим. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що смерть російського опозиціонера настала через відрив тромбу. Політика поховали у Москві на Борисівському цвинтарі. Попрощатися з ним прийшли тисячі людей. "Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він реально загинув від тромбу", - заявив Буданов. 24 лютого російські тюремники нарешті віддали тіло опозиційного політика Олексія Навального його матері. 1 березня в Москві відбувся похорон Навального.

Як повідомляв Главред, під час цієї ж пресконференції російський диктатор заявив, що під час свого нового президентського терміну буде вирішувати завдання війни проти України, зміцнювати армію. Крім того, він заявив про плани створити "санітарну зону" в Україні.

Путін відмовився повідомити будь-які подробиці, але сказав, що така зона, можливо, має бути досить великою, щоб запобігти потраплянню озброєнь іноземного виробництва на російську територію.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Росії не буде революції ціннісного плану - там буде класичний російський бунт.

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