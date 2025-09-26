Рус
Санкції проти Росії: в ЄС придумали, як обійти вето Угорщини - Politico

Віталій Кірсанов
26 вересня 2025, 12:37
Єврокомісія запропонувала використати заморожені російські кошти для фінансування нового кредиту для України.
У ЄС придумали, як обійти вето Угорщини в санкціях проти РФ
У ЄС придумали, як обійти вето Угорщини в санкціях проти РФ / Колаж Главред

Коротко:

  • Кредит Україні має надаватися траншами
  • Україна поверне кредит тільки після того, як РФ завершить війну

У Європейському Союзі придумали спосіб, як обійти позицію Угорщини і знизити ризик вето на продовження санкцій проти Росії, пише Politico.

"Пропонується змінити правила продовження санкцій з одноголосної на кваліфіковану більшість, щоб знизити ризик того, що Угорщина заблокує процес і поверне активи Росії", - ідеться у статті.

Також видання зазначає, що Європейська комісія запропонувала використати заморожені російські кошти для фінансування нового кредиту для України в розмірі 140 мільярдів євро. Ідея була доведена до відома столиць країн-членів напередодні сьогоднішньої зустрічі послів ЄС, де вони закладуть основу для зустрічі європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.

Кредит мають надавати траншами і використовувати для "оборонного співробітництва", а також для підтримки поточних бюджетних потреб Києва.

Згідно із запропонованим планом, Україна поверне кредит тільки після того, як Росія завершить війну і виплатить післявоєнні репарації. У цьому випадку ЄС поверне кошти бельгійській фінансовій компанії Euroclear, яка зберігає ці активи.

Чи введуть США санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, президент Дональд Трамп не прагне чинити тиск на Москву і водночас уникає загострення у відносинах з Китаєм. Про це заявив дипломат і директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

На думку експерта, пропозиція Трампа до європейців відмовитися від енергетичної співпраці з РФ скоріше виглядає як спроба уникнути власних обіцянок. Адже перед самітом на Алясці він погрожував Москві "пекельними тарифами" в разі відмови припинити війну.

"Однак після цієї зустрічі Трамп не тільки не ввів санкції проти Росії, а й фактично відмовився від свого підходу, прийнявши російську позицію", - зазначив експерт.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії, який націлений, зокрема, проти фінансового сектора. Новий пакет обмежень буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики РФ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські уряди чинили тиск на Дональда Трампа, закликаючи його посилити санкції проти Росії. У відповідь президент США змістив акценти і він закликав припинити закупівлі російської нафти і ввести мита на імпорт з Китаю та Індії. За даними The Wall Street Journal, дипломати підтверджують, що цього тижня обговорення нового пакета санкцій ЄС проти Росії відклали, щоб знайти варіанти його посилення.

Після телефонної розмови з Трампом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір активізувати спільні дії для підвищення економічного тиску на Росію.

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики й атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

