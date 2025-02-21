Росія готова віддати заморожені активи Україні, але є нюанс - Reuters ​

РФ може передати заморожені 300 мільярдів доларів на відбудову України.

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РФ готова "розлучитися" з замороженими активами на користь України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ допускає використання понад 300 млрд доларів заморожених активів для відбудови України

Москва хоче, щоб частина коштів пішла на окуповані території

Світовий банк оцінює вартість відбудови України в $486 млрд

Росія готова дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відбудови України після війни. Водночас Кремль наполягає, щоб частина коштів була спрямована на території, які вона контролює. Про це пише Reuters.

За даними видання, питання розмороження активів стало одним із ключових під час закритих переговорів між представниками Москви та Вашингтона, які відбулися 18 лютого в Саудівській Аравії. Це була перша особиста зустріч сторін, присвячена можливому припиненню війни в Україні.

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Обговорення можливого використання заморожених активів перебувають на ранній стадії, але Москва вже висунула кілька умов. Одна з пропозицій передбачає, що дві третини активів можуть бути спрямовані на відновлення українських територій, які контролює Київ, тоді як решта – на регіони, що знаходяться під окупацією.

Поки що жодна з європейських країн не погодилася на передачу заморожених активів Україні. Раніше Велика сімка (G7) заявляла, що російські активи залишатимуться замороженими, поки Москва не компенсує Україні завдані збитки.

За оцінками Світового банку, повна реконструкція та відновлення України можуть коштувати понад 486 мільярдів доларів, і хоча використання російських активів для цього широко обговорюється, рішення досі не ухвалене.

Європейський центральний банк та низка урядів, зокрема Німеччина, висловлювали занепокоєння, що пряма конфіскація російських активів може створити прецедент, який загрожує фінансовій стабільності євро.

Росія вимагає поступок

Москва, зі свого боку, неодноразово заявляла, що будь-яке примусове використання її активів без її згоди розглядатиметься як "пограбування". Як відповідь на санкції, Кремль розробив законопроєкт, який передбачає конфіскацію активів компаній із "недружніх країн".

На момент заморожування Центробанк РФ мав близько 207 мільярдів доларів у євро, 67 мільярдів у доларах та 37 мільярдів у британських фунтах. Водночас значна частина активів розміщена в державних облігаціях таких країн, як Німеччина, Франція, Велика Британія, Австрія та Канада.

Загальні золотовалютні резерви Росії, включаючи заморожені кошти, становлять близько 627 мільярдів доларів. Найбільша частка заморожених активів – 159 мільярдів євро – знаходиться у бельгійському розрахунковому центрі Euroclear Bank.

"Хоча заморожування коштів розлютило Москву, деякі з найбільш відвертих російських яструбів війни раніше визнавали, що Росія може зрештою розлучитися із замороженими резервами за умови, що контрольовані території залишаться в Росії", - зазначили у виданнію.

Попри попередні переговори, значні розбіжності між США, ЄС та Росією щодо заморожених активів залишаються. Західні країни не поспішають розблоковувати кошти без гарантій, що вони не будуть використані у власних інтересах Москви.

У той час, як адміністрація Трампа прагне отримати доступ до українських ресурсів в обмін на підтримку, Кремль, схоже, хоче прив'язати розблокування активів до поступового скасування санкцій. За словами аналітиків, будь-яке рішення про їх розмороження або конфіскацію вимагатиме значної політичної координації між США, ЄС та іншими союзниками України.

Заморожені активи РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 10 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держбюджет України отримав перший транш у 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи G7 ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро, а вся програма передбачає 50 млрд доларів допомоги із доходів від заморожених російських активів.

Також США нададуть Україні $15 млрд, забезпечених доходами від заморожених російських активів. Мінфін України та Світовий банк підписали угоду в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Крім цього, залучення заморожених російських активів на 300 млрд доларів або надання репараційного кредиту можуть стати козирем у завершенні війни. Це стане сигналом для Путіна, що Захід готовий до тривалої боротьби, а Україна має ресурси для утримання фронту.

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