Китай відмовився від участі в саміті миру у Швейцарії: у Reuters назвали причину

Пекін відхилив запрошення, оскільки не були виконані умови для участі в саміті.

https://glavred.net/world/kitay-otkazalsya-ot-uchastiya-v-sammite-mira-v-shveycari-v-reuters-nazvali-prichinu-10569380.html Посилання скопійоване

Пекін підтримує скликання мирної конференції з рівноправною участю всіх сторін / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Китай не братиме участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії в червні. Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела, безпосередньо знайомі з цим питанням.

"Пекін відхилив запрошення, оскільки не були виконані умови для участі, включаючи участь як Росії, так і України", - пише видання.

За словами одного зі співрозмовників, цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що серед умов, які не були виконані, - визнання конференції як Росією, так і Україною, рівна участь усіх сторін та чесне обговорення всіх пропозицій.

відео дня

Міністерство закордонних справ Китаю, а також посольства України, Росії та Швейцарії не одразу відповіли на прохання про коментарі.

Reuters пише з посиланням на представника міністерства закордонних справ КНР, що Пекін підтримує скликання мирної конференції, визнаної обома сторонами, з рівноправною участю всіх сторін.

Зазначається, що Китай має тісні зв'язки з Росією та утримується від критики її вторгнення в Україну, але раніше пропонував допомогу як посередник у конфлікті.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у четвер припустив, що Китай міг би організувати мирну конференцію, в якій могли б узяти участь Росія та Україна.

У січні Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті світових лідерів у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня закликав президента США Джо Байдена взяти участь, але Вашингтон не підтвердив, кого він відправить.

Швейцарія прагнула переконати більше країн Глобального Півдня, включно з Китаєм, взяти участь у конференції.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини

15-16 червня у Швейцарії пройде саміт миру, скликаний Україною, заради пошуків серед країн світу варіантів завершення війни з Росією. Москву на зустріч не запросили.

Як повідомила преса, не братиме участі в саміті й президент США Джо Байден. Цими днями в американського очільника запланована поїздка до Каліфорнії в межах передвиборчої кампанії.

Президент України Володимир Зеленський критично висловився про можливість відсутності президента Байдена на Саміті миру. Він назвав це "не дуже сильним рішенням", яке особисто вітатиме диктатор Володимир Путін.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред