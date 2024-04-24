Допомога від США прибуде за лічені дні: Хара назвав перепони, які можуть її затримати

Частину американської допомоги Україна може законсервувати до кінця року, зазначив Олександр Хара.

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Які перепони можуть затримати допомогу від США - відповідь експерта / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, armyinform.com.ua

Перша партія військової допомоги Україні від США можуть надати за кілька днів, адже вона вже розміщена на території країн-членів НАТО. Частину американської допомоги Україна може законсервувати. Про це в інтервʼю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Буквально цього тижня президент США може підписати цей закон. І тоді перша допомога Україні може бути надана буквально за кілька днів, оскільки вона вже розміщена на території країн-членів НАТО, зокрема у Польщі та Німеччини. Тому питання лише у логістиці", - зазначив експерт.

За його словами, ймовірно, Україна отримає в рамках першого пакету допомоги від США боєприпаси, які зараз найбільше необхідні на фронті. Також передадуть ATACMS, проте не ті, які хотіли конгресмени, оскільки у законопроєкті йдеться про оперативно-тактичні ракети.

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"Про якісь великі пакети допомоги поки що не йдеться – їх ми можемо отримати після того, як можна буде спланувати воєнні дії. Бо наші військові не могли цього зробити, тому що частина боєприпасів, озброєння і техніки, яку надавали американці, велика і вагома. Американці виробляють дуже багато зброї, боєприпасів, до того ж у них є зброя на складах. І без розуміння, що ця зброя може потрапляти до наших військових, ми не могли спланувати наші наступні дії. Після того, як розблокували цей пакет допомоги, цю проблему вирішать", - пояснив Хара.

Експерт зауважив, що частину американської допомоги можуть законсервувати до кінця року, оскільки "ми не знаємо, що буде, якщо Трамп прийде до влади, адже він може повністю припинити постачання допомоги Україні". Це дозволить забезпечити плавне постачання необхідної зброї Українським військовим незалежно від політичних змін.

Найбільша допомога Україні від США - деталі

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроект про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів. Законопроект отримав підтримку більшості конгресменів — "за" проголосували 310, "проти" — 112.

Також 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

А уже 24 квітня президент США Джозеф Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Пакет нової допомоги відправлять Україні впродовж кількох годин.

Як повідомляв Главред, більша частина американської техніки з пакета допомоги США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, заявило CNN, що офіційні особи в США не говорять про це відкрито.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

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