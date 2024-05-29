'Нелегітимність' Зеленського: політолог пояснив сенс 'наїзду' Путіна

Передумовою для переговорів у майбутньому може стати тільки стабілізація ситуації, впевнений Володимир Фесенко

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/ сайт Кремля, Главред

Диктатор Володимир Путін прагне знизити рівень участі в Саміті миру і тим самим девальвувати його можливі політичні наслідки, заявив глава Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Цей саміт ламає гру Кремля щодо мирних переговорів на своїх умовах", - наголосив він у коментарі виданню Currenttime. Саме з цим він пов'язує різкі заяви господаря Кремля щодо "нелегітимності" Зеленського.

"Він [Путін] сам неодноразово говорив, що для нього прийнятні умови, які він висував у 2022 році в російському проєкті договору, який він показував і на який Україна не погодилася. Це проєкт від 15 квітня. Там ідеться про скорочення української армії, про відмову України від перспектив членства в НАТО тощо. Ось чого хоче Путін. Ще одна важлива мета - дестабілізація ситуації всередині України", - переконаний політолог.

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Водночас він вважає, що ситуація на фронті та удари РФ по Харкову свідчать про те, що Путін до мирних переговорів не готовий: "Путін не хоче переговорів. Путін хоче ескалації війни для того, щоб домогтися капітуляції України, миру на російських умовах".

На його думку, передумовою для переговорів у майбутньому може стати тільки стабілізація ситуації, а ще краще - контрнаступальні дії, які в РФ дадуть підстави вважати, що війну Росія не виграє і не буде миру на російських умовах.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

"Для Києва дуже важливо, щоб хоча б компромісний варіант, який буде імпульсом для початку майбутніх переговорів, був підтриманий широким колом країн. Це посилення майбутніх переговорних позицій України. Саме це і бісить Путіна, тому що він хоче, щоб Україна була одна проти Росії, плюс посередники, які теж будуть підігравати Росії, на кшталт Китаю". На його думку, Путін "напевно відкине пропозицію, зроблену на цьому саміті, навіть компромісну, тому що це не відповідає його позиції", - додав Фесенко.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Раніше Сергій Нікіфоров зазначив, що країни-учасники Глобального саміту миру планують узгодити спільну переговорну позицію щодо війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін спробує завадити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії.

Також Зеленський сказав, що Україну не підштовхують до переговорів із Росією, однак шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує за підсумками Саміту миру отримати механізм, спрямований на розв'язання безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. За словами президента, перед тим, як говорити з Москвою, потрібно створити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством, і опрацювати його.

/ Главред

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