УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Нелегітимність" Зеленського: політолог пояснив сенс "наїзду" Путіна

Олексій Тесля
29 травня 2024, 04:50
121
Передумовою для переговорів у майбутньому може стати тільки стабілізація ситуації, впевнений Володимир Фесенко
Володимир Путін, Володимир Фесенко
/ сайт Кремля, Главред

Диктатор Володимир Путін прагне знизити рівень участі в Саміті миру і тим самим девальвувати його можливі політичні наслідки, заявив глава Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Цей саміт ламає гру Кремля щодо мирних переговорів на своїх умовах", - наголосив він у коментарі виданню Currenttime. Саме з цим він пов'язує різкі заяви господаря Кремля щодо "нелегітимності" Зеленського.

"Він [Путін] сам неодноразово говорив, що для нього прийнятні умови, які він висував у 2022 році в російському проєкті договору, який він показував і на який Україна не погодилася. Це проєкт від 15 квітня. Там ідеться про скорочення української армії, про відмову України від перспектив членства в НАТО тощо. Ось чого хоче Путін. Ще одна важлива мета - дестабілізація ситуації всередині України", - переконаний політолог.

відео дня

Водночас він вважає, що ситуація на фронті та удари РФ по Харкову свідчать про те, що Путін до мирних переговорів не готовий: "Путін не хоче переговорів. Путін хоче ескалації війни для того, щоб домогтися капітуляції України, миру на російських умовах".

На його думку, передумовою для переговорів у майбутньому може стати тільки стабілізація ситуації, а ще краще - контрнаступальні дії, які в РФ дадуть підстави вважати, що війну Росія не виграє і не буде миру на російських умовах.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

"Для Києва дуже важливо, щоб хоча б компромісний варіант, який буде імпульсом для початку майбутніх переговорів, був підтриманий широким колом країн. Це посилення майбутніх переговорних позицій України. Саме це і бісить Путіна, тому що він хоче, щоб Україна була одна проти Росії, плюс посередники, які теж будуть підігравати Росії, на кшталт Китаю". На його думку, Путін "напевно відкине пропозицію, зроблену на цьому саміті, навіть компромісну, тому що це не відповідає його позиції", - додав Фесенко.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Раніше Сергій Нікіфоров зазначив, що країни-учасники Глобального саміту миру планують узгодити спільну переговорну позицію щодо війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін спробує завадити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії.

Також Зеленський сказав, що Україну не підштовхують до переговорів із Росією, однак шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує за підсумками Саміту миру отримати механізм, спрямований на розв'язання безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. За словами президента, перед тим, як говорити з Москвою, потрібно створити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством, і опрацювати його.

'Нелегітимність' Зеленського: політолог пояснив сенс 'наїзду' Путіна
/ Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Володимир Фесенко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Окупанти влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині: в ISW назвали мету РФ

Окупанти влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині: в ISW назвали мету РФ

06:48 Україна
Україна має відповідну зброю: в США розповіли, як зупинити російські КАБи

Україна має відповідну зброю: в США розповіли, як зупинити російські КАБи

05:25 Україна
Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

23:54 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося 13026

Путініст Кіркоров показав прогулянку з Пугачовою за руку - що сталося

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100% 12911

Як очистити п'яти від огрубілої шкіри - французький трюк працює на всі 100%

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: “Ви за попередні не відсиділи” 12412

Військові просять виключити нардепів Порошенка з комісії по фортифікаціях: "Ви за попередні не відсиділи"

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара 9294

Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара

Останні новини

06:48

Окупанти влаштували чотири механізовані атаки на Донеччині: в ISW назвали мету РФ

06:01

Важливий пазл у загальну систему нашої безпекиПогляд

05:54

Коли краще поливати розсаду, щоб отримати багатий врожай: вранці чи ввечері

05:25

Україна має відповідну зброю: в США розповіли, як зупинити російські КАБи

04:50

"Нелегітимність" Зеленського: політолог пояснив сенс "наїзду" Путіна

Зміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - КлименкоЗміна кордонів у Балтії - перший крок, далі РФ візьметься за Арктику - Клименко
04:15

"Не хочу просто чекати": Селін Діон розповіла, як бореться з важкою хворобою

03:45

"Зупинити це неможливо": полковник ЗСУ сказав, яке рішення Китаю може нашкодити Україні

03:00

"Друзями нам не бути": Ілона Гвоздьова висловилася про Володимира Остапчука

02:40

"У мене не було вибору": Ніно Катамадзе зізналася, що змусило її співати в РФ

Реклама
02:20

Пік дефіциту в енергосистемі: в Укренерго розповіли, коли і до чого готуватись

01:28

Експерт відповів, чи здатна РФ воювати на два фронти

28 травня, вівторок
23:54

Не заохочують і не дають можливостей: у США озвучили позицію щодо ударів по РФ

23:50

Kola розповіла, як планує заводити дітей у шлюбі на відстані

23:41

Складна загадка для найкмітливіших: лише одиниці знайдуть помилку за 5 секунд

23:26

Сайт королівської сім'ї видалив заяву принца Гаррі, яка розлютила короля

23:11

Мала жалюгідний вигляд: путіністка Аллегрова зганьбилася під час шоу

23:05

Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

23:04

В Україні жорстко відповіли на закиди Путіна про "нелегітимного" Зеленського

23:02

Онук Алли Пугачової обламав росіян і показав своїх друзів - причина

22:48

Ектор Хіменес-Браво натякнув на вагітність подруги: "Не можемо приховувати"Відео

Реклама
22:44

Де Україні знайти 20 батарей Patriot?Погляд

22:37

Не Почаївська і не Києво-Печерська: яка лавра найстаріша в Україні - Акім ГалімовВідео

22:06

"Чоловік-олень Валерії": путініст Йосип Пригожин зганьбився на всю РФ

22:04

Чи будуть відключення світла в Україні 29 травня: в "Укренерго" відповіли

21:57

"Пощастило, що була пристебнута": популярна українська співачка потрапила в ДТП

21:42

Була з супроводом: Кейт Міддлтон уперше за півроку з'явилася на людях

21:32

Як приготувати наливку зі смородини: що робити, щоб отримати смачний і солодкий напій

21:17

Вибухи в Підмосков'ї: російська ППО переплутала цілі і влупила по своїх - ЗМІ

21:11

Україна повинна відповідати: Макрон закликав дозволити ЗСУ бити по Росії

20:56

127 млн євро та боєприпаси: Україна та Португалія підписали безпекову угоду

20:24

Важкі бої на Харківщині: РФ націлилася на оточення стратегічного міста - ЗСУ

20:04

"Гнівні дзвінки" до Києва: США і Німеччина погрожували Україні через удари по РФ

19:32

ATACMS "закосили" ГРУшників і техніку: подробиці ударів по росіянах в Луганську

19:03

Саміт у Швейцарії: в чому полягає складна дипломатична граПогляд

18:47

Стягують ще 300 тисяч солдатів: РФ хоче відкрити новий фронт в Україні - Умєров

18:45

Як зрозуміти, що це був віщий сон: що робити з трактуванням сновидінь

18:36

ТЦК надсилатимуть повістки 17-річним українцям: пояснення Сухопутних військ

18:23

Путін розкудахтався: погрожує НАТО піти далі ХарковаВідео

18:15

Будуть зливи, грози та сильні шквали: Україну ннайближчим часом накриє шторм

18:07

Неймовірний результат: чоловік показав як виростити кущ малини з ягодиВідео

Реклама
17:56

Помер легендарний журналіст і засновник "Інтерфакс-Україна" Олександр МартиненкоВідео

17:50

Зберігатиметься всю зиму: порада, як заморозити смородину з цукром у морозилці

17:48

Вибухи лунали у двох областях: РФ атакувала Україну балістикою і КАБами

17:39

"Холостяк" Терен розповів, у яких дівчат немає шансів завоювати його серце

17:33

Легенда київського "Динамо" став офіцером Нацгвардії

17:27

"Нема ознак, що Путін припинить війну": Столтенберг розніс заяви РФ про переговори

16:54

Втрати РФ катастрофічні: в ЗСУ розповіли про вуличні бої у Вовчанську

16:50

"Вбивала всіх": у терористичній Росії Пугачову звинуватили у черговій дурниці

16:42

ЗСУ розширили плацдарм під Кринками: експерт розповів деталі

16:38

На Оксану Білозір було скоєно замах - співачка розкрила деталі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти