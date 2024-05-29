США братимуть участь в Саміті миру щодо України: в Білому домі розкрили деталі

В Білому домі зазначииди, що підтримка зусиль України у протистоянні російській агресії залишається пріоритетом для Сполучених Штатів Америки.

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В Білому домі відповіли чи поїде Байден на Саміт миру / Колаж Главред, фото: УНІАН, Телеграм канал Андрія Єрмака

США будуть представлені та приймуть участь у Глобальному саміті миру щодо України, який пройде у червні у Швейцарії. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає "Голос Америки". Водночас вона утрималась від відповіді на питання хто саме представлятиме США на Саміті миру та, чи прибуде презизидент США Джо Байден на цей захід.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті", – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

На запитання журналіста про те, чи буде сам президент США Джо Байден присутній на саміті, вона відповіла, що "не має більш детальної інформації, яку може надати".

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За словами Карін Жан-П’єр, як і до цього саміту, пріоритетом для США залишається продовження підтримки зусиль України.

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру".

Речниця Білого дому підкреслила важливість оперативної підтримки України, яка змушена захищатися від атак, подібних до обстрілів Харкова, що відбувся на вихідних.

"Ви бачили, що сталось у Харкові цими вихідними. Це важливо відзначити. Два десятки людей були вбиті. Це просто жахливо. Ось чому ми продовжуємо надавати допомогу і збільшувати її. У п'ятницю ми щойно анонсували чергову допомогу Україні. Саме так швидко ми намагаємось надати цю допомогу", - резюмувала вона.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Що відомо про Саміт миру в Швейцарії - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ боїться проведення Глобального саміту миру, який планується у Швейцарії, оскільки Путін не очікував такої великої кількості учасників.

Зеленський також критично оцінив можливість відсутності президента США Джо Байдена на Саміті миру, назвавши це "не дуже сильним рішенням", яке отримає схвалення диктатора Володимира Путіна.

За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Саміт миру стане першим майданчиком для завершення війни в Україні, а формат зустрічі лідерів може бути змінений у майбутньому.

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