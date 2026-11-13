РФ може вдарити по енергетиці найближчими 48 годинами - що відомо

Ціллю удару можуть стати енергетика, теплопостачання та транспортна інфраструктура.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-udarit-po-energetike-v-blizhayshie-48-chasov-chto-izvestno-10811960.html Посилання скопійоване

Росія може завдати удару по енергетиці протягом найближчих 48 годин / Колаж: Главред, фото: скріншот, map.ukrainealarm.com

Коротко:

У мережі повідомляють про ризик масованого удару протягом 48 годин

РФ нібито підготувала 28 балістичних ракет і 15 "Калібрів"

Країна-агресор Росія може завдати масованого удару по Україні найближчими 48 годин. Про це з посиланням на дані американської розвідки повідомляють моніторингові канали.

Ціллю можуть стати енергетика, теплопостачання та транспортна інфраструктура.

відео дня

Скільки ракет може застосувати Росія

У повідомленні йдеться про те, що Росія нібито вже підготувала арсенал для удару.

"Розвідувальне співтовариство США сигналізує про високу небезпеку масованої атаки на Україну протягом 48 годин: у Росії напоготові арсенал озброєння, щоб повністю вивести з ладу енергетику, теплопостачання та транспортну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Накопичено:

28 балістичних ракет станом на ранок 13 листопада;

7 літаків стратегічної авіації, оснащених ракетами, і процес оснащення триває;

15 крилатих ракет "Калібр", готових до удару.

Чому попередження лунають майже кожні дві доби

Як пише моніторинговий канал "єРадар", попередження про підвищену загрозу застосування балістичних ракет останнім часом з’являються майже кожні дві доби і щоразу стосуються найближчих 48 годин.

"єРадар" звертає увагу на те, що Росія посилювала повітряні атаки на Україну під час ключових раундів переговорів або в ніч після них. Йдеться як про двосторонні контакти США та РФ, так і про тристоронні зустрічі за участю України.

Як приклади у повідомленні наводять кілька епізодів.

Серпень - вересень 2026 року. 25 серпня до Москви прилетів директор ЦРУ Джон Реткліфф. У Кремлі заявили, що візит був пов’язаний із контактами між спецслужбами двох країн. За версією авторів повідомлення, після цієї зустрічі Кремль розцінив попередження США як слабкість і активізував цілодобові ракетно-дронові удари по енергосистемі, водопостачанню та продовольчих складах України.

4–5 лютого 2026 року. В Абу-Дабі відбувся другий раунд тристоронніх переговорів Україна - США - РФ. Зустріч проходила на тлі масованих ударів по українській енергетиці під час морозів. Перед цим Росія фактично зірвала оголошене раніше енергетичне перемир’я.

Травень - липень 2025 року. У Стамбулі відбувалися прямі переговори між Україною та РФ. Після раунду 23 липня Росія тієї ж ночі атакувала Україну 103 дронами та чотирма ракетами "Іскандер-К", повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Володимир Зеленський тоді заявив, що Росія відповіла ударами на пропозицію про негайне припинення вогню, і закликав партнерів до нових санкцій.

"Росія не припиняє терор, блокує дипломатію", - заявив тоді Зеленський.

Автори повідомлення вважають, що обстріли - це не лише планомірне знищення української критичної інфраструктури, а й свідома тактика Кремля для тиску під час дипломатичних контактів.

"Варто вірити в краще, але готуватися до гіршого", - йдеться в повідомленні.

Яка нова тактика російських ударів

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що російські війська змінюють підходи до застосування ударних безпілотників, що створює додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

За його словами, військовими каналами поширилася інформація про нібито встановлення на російських безпілотниках додаткових електричних двигунів. Однак ця версія не відповідає дійсності.

"У групах ЗСУ в "Сигналі" поширюється інформація про додатковий електричний двигун на "Шахеді" для безшумного польоту. Такого двигуна немає, а ось що є - це тактика відключення реактивного двигуна перед ударом. Реактивний двигун забезпечує достатній розгін та інерцію для завершальної частини польоту в тиші", - повідомив він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 12 листопада Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом'янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.

У ніч на 12 листопада російські окупаційні війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. У результаті удару без електропостачання залишилися населені пункти Рівненського та Сарненського районів, зокрема місто Костопіль.

Увечері 8 листопада російські ударні дрони атакували Кременчук у Полтавській області. Сім осіб отримали травми, серед них - 16-річний підліток. Безпілотники вразили два місця в місті, і в обох місцях спалахнули пожежі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред