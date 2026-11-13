Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 16 листопада.

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Курс валют в Україні на 16 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у понеділок

Яка нова вартість євро

На понеділок, 16 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Євро та злотий стали дешевшими, а долар продовжив дорожчати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,42 грн/дол. Водночас 13 листопада валюта коштувала 45,38 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 4 копійки.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 16 листопада встановлено на рівні 50,22 грн/євро, що на 11 копійок менше, ніж у п’ятницю (50,33 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на понеділок встановлено на рівні 11,39 грн/злотий. 13 листопада ця валюта коштувала 11,43 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 4 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до кінця року

Економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року.

На його думку, гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

"Долар не буде коштувати 50 грн на кінець 2026 року. Це неадекватні висновки і незрілі думки. Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти. Тому що зараз у нас дійсно поганий торговельний баланс", - підкреслив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс валют в Україні протягом 16-22 листопада залишатиметься відносно стабільним. Долар на міжбанківському та готівковому ринках може коштувати 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозував, що за нестачі коштів у бюджеті американська валюта може подорожчати до 48-50 грн. Найгірший варіант розвитку подій, на його думку, передбачає долар по 80 грн.

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