Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у понеділок
- Яка нова вартість євро
На понеділок, 16 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Євро та злотий стали дешевшими, а долар продовжив дорожчати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,42 грн/дол. Водночас 13 листопада валюта коштувала 45,38 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 4 копійки.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 16 листопада встановлено на рівні 50,22 грн/євро, що на 11 копійок менше, ніж у п’ятницю (50,33 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на понеділок встановлено на рівні 11,39 грн/злотий. 13 листопада ця валюта коштувала 11,43 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 4 копійки.
Яким буде курс долара до кінця року
Економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року.
На його думку, гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.
"Долар не буде коштувати 50 грн на кінець 2026 року. Це неадекватні висновки і незрілі думки. Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти. Тому що зараз у нас дійсно поганий торговельний баланс", - підкреслив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс валют в Україні протягом 16-22 листопада залишатиметься відносно стабільним. Долар на міжбанківському та готівковому ринках може коштувати 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн.
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявляв, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.
Фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозував, що за нестачі коштів у бюджеті американська валюта може подорожчати до 48-50 грн. Найгірший варіант розвитку подій, на його думку, передбачає долар по 80 грн.
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