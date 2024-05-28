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"Путін аплодуватиме": Зеленський про ймовірну відсутність Байдена на Саміті

Олексій Тесля
28 травня 2024, 13:48
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Участь у Саміті миру вже підтримали 90 держав, нагадав президент України.
'Путін аплодуватиме': Зеленський про ймовірну відсутність Байдена на Саміті
Володимир Зеленський прокоментував ймовірну відсутність Джо Байдана на Саміті миру/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський критично оцінив імовірність, що президент США Джо Байден не буде присутній на Саміті миру.

Це "не дуже сильне рішення", якому буде особисто стоячи аплодувати диктатор Володимир Путін, заявив він на пресконференції з прем'єром Бельгії в Брюсселі в середу.

"Я б дуже хотів, щоб особисто був присутній президент США Джозеф Байден. І я знаю, що Америка підтримує Саміт миру, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я так вважаю за всієї поваги до кожної людини в США, тому що вони нам дуже сильно допомагають", - сказав глава держави.

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Але зараз, за словами Зеленського, все дуже просто: "Буде Саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру і потрібен іншим лідерам, які спостерігають за реакцією США".

"Його відсутності буде тільки аплодувати Путін. Особисто аплодуватиме Путін. Причому, стоячи", - підкреслив глава держави.

Зеленський також заявив, що, як і раніше, чекає на відповідь щодо участі в Саміті миру Китаю, Бразилії та кількох представників Африканського континенту, однак від останніх, за його словами, вже є позитивні сигнали.

Президент України також зазначив, що кожен голос дуже важливий і подякував тим лідерам, які вже підтримали Саміт миру.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Як напередодні заявив Зеленський, участь у Саміті миру вже підтримали 90 держав.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Раніше Сергій Нікіфоров зазначив, що країни-учасники Глобального саміту миру планують узгодити спільну переговорну позицію щодо війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін спробує завадити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії.

Також Зеленський сказав, що Україну не підштовхують до переговорів із Росією, однак шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує за підсумками Саміту миру отримати механізм, спрямований на розв'язання безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. За словами президента, перед тим, як говорити з Москвою, потрібно створити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством, і опрацювати його.

'Путін аплодуватиме': Зеленський про ймовірну відсутність Байдена на Саміті
/ Главред

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Володимир Зеленський Джо Байден Саміт миру
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