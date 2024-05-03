'Перший крок до миру': на саміті миру розроблять переговорну позицію і передадуть РФ

На саміті миру у червні розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії, заявив речник президента України.

https://glavred.net/ukraine/pervyy-shag-k-miru-na-sammite-mira-razrabotayut-peregovornuyu-poziciyu-i-peredadut-rf-10562528.html Посилання скопійоване

На саміті миру розроблять переговорну позицію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay.com

Учасники саміту миру розроблять спільну переговорну позицію 15-16 червня в Швейцарії. Потім її передадуть Росії. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, коментуючи інтерв'ю заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, пише Deutsche Welle.

Саміт миру організовують Україна та Швейцарія, на ньому країни, які поважають міжнародне право та статут ООН, мають розробити спільну позицію для переговорів і передати її Росії.

"Це і стане першим кроком до справедливого миру", - наголосив Никифоров. відео дня

Також речник президента України уточнив, що можуть бути кілька узгоджених позицій "за окремими пунктами формули миру".

"Це, наприклад, радіаційна безпека, обмін, свобода судноплавства і харчова безпека. Потім ці напрацювання доведуть до Росії", - пояснив Никифоров "Українській правді".

Саміт миру - переговорна позиція України

Нагадаємо, 2 травня заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist заявив, що не бачить способу для України виграти війну лише на полі бою. Він підкреслив, що такі конфлікти можуть закінчуватися тільки договорами.

Того ж дня, 2 травня, президент Володимир Зеленський оголосив, що на саміт миру у Швейцарії, запланований на 15-16 червня, запрошені глави держав і урядів з усіх континентів. За його словами, цей саміт стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру в Україні.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Як повідомляв Главред, Росія намагатиметься зірвати саміт миру, який пройде в Швейцарії в червні, заявив президент Володимир Зеленський. Він послався на дані української розвідки, які вказують на те, що у Росії є "конкретний план", спрямований на зменшення кількості країн-учасниць саміту та на затягування процесу встановлення миру.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред