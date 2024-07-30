Україна готова до переговорів, але не на "заморозку" війни: Заходу висунули три умови

У Зеленського іще раз підкреслили, що Київ не піде на територіальні поступки Росії.

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Росія хоче викликати враження країни, яка "прагне миру" / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот відео

Україна готова до переговорів з Росією, однак у цьому процесі усі залучені сторони мають дотримуватися міжнародного права і поваги до територіальної цілісності країни, щодо якої ведеться агресія, пояснив в ефірі телемарафону радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Україна не є агресором, Україна не починала цю війну. І щоби правильно себе позиціонувати, Україна говорить про те, що: "Ми готові до переговорного процесу", - підкреслив Подоляк.

Він звернув увагу, що Росія спрямувала усі ресурси, щоби переконати світ у нібито небажанні України сідати за стіл переговорів.

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"Ні. Україна готова до переговорів. Це головний пункт. Переговори, безумовно, потрібні. Але пункт номер два - на яких умовах. Тут Україна чітко говорить: давайте вести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як на концепцію. Головне з цієї концепції - це територіальна цілісність і субʼєктність держави. І тоді третє - щоби переговори були ефективними, а не абстрактними, як того хоче РФ", - сказав представник Офісу президента.

ОП категорично проти замороження бойових дій, бо у цьому випадку Росія просто перебудує ВПК і розпочне новий етап війни.

У Зеленського висунули Заходу три умови, які відіграють роль інструментів примусу країни-агресорки до початку діалогу.

Перша умова - поставок зброї має бути більше. Подоляк наголосив, що нинішніх темпів передачі військової допомоги недостатньо. Крім того, Захід повинен скасувати обмеження на удари ЗСУ вглиб Росії.

- поставок зброї має бути більше. Подоляк наголосив, що нинішніх темпів передачі військової допомоги недостатньо. Крім того, Захід повинен скасувати обмеження на удари ЗСУ вглиб Росії. Друга умова - посилення економічних санкцій.

- посилення економічних санкцій. Третя умова - дипломатична ізоляція. На думку представника ОП, цей інструмент у російсько-українській війні фактично не використовується у повному обсязі.

Переговори з Росією - Путін диктує свої умови, Україна проти

Попри те, що російські високопосадовці на усіх публічних майданчиках розносять плітки про нібито готовність сісти за стіл переговорів з Україною, Кремль на чолі з Путіним не готовий до жодних компромісів та поступок й переслідує ціль загарбання усієї України.

"Росія поки що не досягла цілей "спецоперації", тому що одна з них - це денацифікація, що означає заборону всіляких неонацистських рухів", - заявив російський диктатор в інтервʼю Такеру Карлсону.

В ОП, як і сам Володимир Зеленський, неодноразово підкреслювали, чим небезпечний "мир" на умовах Путіна.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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