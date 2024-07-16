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Переговори та мир із Росією: в ISW розкрили цинічні умови Кремля

Юлія Закрепа
16 липня 2024, 09:41
438
Постійні спроби Росії стверджувати, що Україна відмовляється від "розумних" вимог, мають на меті виставити Київ нерозумною стороною.
Переговори та мир із Росією: в ISW розкрили цинічні умови Кремля
Як закінчаться переговори з РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що диктатор-президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.

У звіті ISW повідомили, що проведення в Україні нещодавнього соцопитування показує, що українці масово відкидають вимоги РФ про повну капітуляцію країни. Саме це й робить умови Кремля для завершення війни абсолютно необґрунтованими та непопулярними.

Результати соціологічного опитування видання "Дзеркало тижня" на замовлення Центру Разумкова показують, що 83% респондентів відкидають заяву Путіна про те, що Київ повинен віддати під контроль РФ Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Крім того, 58% респондентів опитування заявили, що Україна не повинна закріплювати у Конституції нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус, на чому наполягає Москва.

відео дня

Тим часом в ISW зауважують, що нещодавні заяви кремлівського "фюрера" - як передумови для початку "мирних" переговорів - визнати територіальні претензії Росії на чотири зазначені східні та південні області України, провести "демілітаризацію" та пообіцяти не вступати до НАТО.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

"Такі жорсткі умови Москви рівнозначні капітуляції України та свідчать про незацікавленість диктатора у чесних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських", констатують американські аналітики.

Про це також свідчить і заява речника Кремля Дмитра Пєскова, який звинуватив НАТО у нешанобливості до "головної стурбованості Росії" та зазначив, мовляв, поведінка Альянсу свідчить про відсутність підстав для мирних переговорів. Такою була реакція на заяву НАТО щодо перспектив членства України.

"Висунення Путіним ідеї повної капітуляції України, як розумної передумови для мирних переговорів, також є частиною спроби підірвати зусилля країни, що спрямовані на отримання міжнародної підтримки власних легітимних переговорних позицій. Ці позиції ґрунтуються на міжнародному праві та підкріплені ним, шляхом зміни міжнародного сприйняття логічних умов переговорів на користь Росії", - зазначають в ISW.

Фахівці вважають, що постійні спроби Росії стверджувати, що Україна відмовляється від "розумних" вимог, мають на меті виставити Київ нерозумною стороною, незважаючи на те, що законні кордони України визнані міжнародним правом з 1991 року.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Мирні переговори з РФ: що відомо

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готова передати Путіну пропозицію щодо мирних переговорів. Зробити це згодні через треті країни. Водночас він зазначив, що стати посередником зможуть ті країни, які хочуть закінчити війну і серйозно налаштовані на цю роботу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін готовий вести переговори про мир. Він також наголосив, що попередня агресивна поведінка Кремля говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод.

Росія розпочала операцію "Мир". У ЦПД попередили про "таємні переговори". Андрій Коваленко заявив, що російська пропаганда прагне розмити українську Формулу миру в інфопросторі Заходу, Глобального Півдня та України. Росіяни вже вкинули в інформаційний простір "мирні плани" з різними пропозиціями.

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