Сигнал від України та плани Путіна: у Байдена прокоментували візит Кулеби до КНР

Росія не прагне до реальних перемовин і має намір продовжувати війну проти України, сказав представник Державного департаменту США Меттью Міллер.

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Путін хоче продовжувати війну - Держдеп США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ, скріншот YouTube

Україна показує, що готова до перемовин для завершення війни і справедливого миру, але Володимир Путін і агресор Росія демонструють готовність воювати далі. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Під час брифінгу Держдепу чиновник, коментуючи візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю, зазначив, що позиція Києва не зазнала змін.

"Я бачив заяву МЗС Китаю про перемовини з міністром закордонних справ Кулебою, і я також бачив заяву МЗС України з цього приводу, в якій йдеться, що в їхній позиції нічого не змінилося", - сказав Міллер.

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За його словами, Україна показує, що готова вести перемовини щодо завершення війни для досягнення справедливого миру, тоді як Путін має намір продовжувати воювати.

"Тому наше ставлення залишається таким, як і раніше протягом певного часу, а саме, що коли йдеться про дипломатію, нічого про Україну без України", - наголосив Меттью Міллер.

Візит глави МЗС України Кулеби до Китаю - головні новини за темою:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 липня вирушив із візитом до Китаю. Там він провів зустріч із головним китайським дипломатом Ван Ї. За підсумками перемовин Кулеба зробив заяву про те, що Китай погодився з позицією, згідно з якою потрібен не ілюзорний, а справедливий і стійкий мир.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

"Що принципово важливо? Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету і територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге. Мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і стійкий мир", - зазначив Кулеба.

Китай послав сигнал Україні про підтримку територіальної цілісності та суверенітету країни, сказав президент Володимир Зеленський.

Також Пекін пообіцяв не постачати Росії зброю.

"Візит українського чиновника на такому рівні вперше за багато років - і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Також є підтвердження того, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзіньпін - що Китай не постачатиме зброю Росії", - додав Зеленський.

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