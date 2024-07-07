Україна готова передати Путіну пропозицію щодо мирних переговорів - Подоляк

Радник глави Офісу президента зазначив, що подібне відбуватиметься через треті країни.

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Україна готова передати Путіну пропозицію щодо мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Україна готова передати Росії свої пропозиції щодо мирних переговорів. Зробити це згодні через треті країни. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Водночас він зазначив, що стати посередником зможуть ті країни, які хочуть закінчити війну і серйозно налаштовані на цю роботу.

"Будь-яка країна, яка серйозно налаштована, щоб проводити певну роботу, не буде публічно виходити і говорити досить банальні речі. Коли кажуть "ми за негайне припинення вогню" - це означає, що країна не готова до місії посередництва. Тому що у великих війнах це зовсім іншого роду робота", - сказав Подоляк. відео дня

Він підкреслив, що ця процедура може нагадувати "зернову угоду".

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один із ключових спікерів ОП.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розкрив сценарій переговорів із Путіним. Україна може знайти модель, у якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН і Туреччиною.

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Російського диктатора Володимира Путіна не цікавлять переговори про мир в Україні. У доступному для огляду майбутньому російський диктатор навряд чи піде на мирні переговори, з огляду на те, що нещодавно він виклав теорію російської перемоги в Україні, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

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