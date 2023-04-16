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Кадиров здивував заявою і відмовився зустрічати своїх чеченських полонених з України

Марія Тупік
16 квітня 2023, 20:25 оновлено 16 квітня, 20:34
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Кадиров вимагає, щоб повернуті додому "кадировці" повернулися з полону і не "уникали бою".
Кадиров
Кадиров / скріншот з відео

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що з українського полону в Грозний повернулося 5 "кадирівців", що залишилися без боєприпасів.

У своєму Telegram він пов ідомив, що незважаючи на це, він відмовився від зустрічі з ними. Каже, що"немає ніяких причин опинитися в полоні".

"Я вважаю, що чеченський воїн не повинен мати ніяких причин опинитися в полоні. Виправдання можуть бути різні, але як би там не було, воїн повинен довести, що він не мав іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову", — заявив Кадиров.

відео дня

Чеченський лідер переконаний, що мова йде про "честь як окремо взятого бійця, так і всього підрозділу, всього полку, в якому бійці служать". Більш того, вимагає, щоб повернуті додому кадировці повернулися з полону і не "уникали бою".

Як приклад він навів повернутого з полону "кадировця" Киргиза Мусиханова. Він нібито потрапив у полон через поранення, але підлікувався і повернувся "в гущу боїв".

"Звичайно, полон - не злочин. Я все розумію. І ми раді, що бійці залишилися живі. За годину до свого полону вони зв'язувалися по рації і повідомляли, що у них закінчуються боєприпаси. Але кожен воїн повинен не просто безладно стріляти, а обмірковувати кожен постріл, берегти кожен патрон. Усвідомлюю, що в цьому є моя вина, що вони виявилися недостатньо підготовленими до такої ситуації і не до кінця розуміли, що боєць повинен планувати свій боєкомплект", — заявив Кадиров.

Раніше в мережі опублікували звернення до глави Чечні Рамзана Кадирову з проханням вплинути на чеченців, які застосовують сексуальне насильство щодо окупантів РФ.

На відео окупант скаржиться на те, що чеченці неодноразово застосовували насильство до військовослужбовців РФ, в тому числі сексуальне.

Також повідомлялося, що у захопленому РФ Мелітополі Запорізької області кадировці зґвалтували пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канала Артема Єпіфанова побили.

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