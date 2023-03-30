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Кадиров побоюється протестів в Чечні і втрати довіри з боку Путіна - ISW

30 березня 2023, 09:42
Директор країни-агресора РФ Путін може скористатися побоюваннями глави Чечні Кадирова і змусити його відправити більше бойовиків до України, вважають аналітики.
Рамзан Кадиров, Володимир Путін
Кадиров побоюється, що загрози його режиму в Чечні призведуть до втрати довіри з боку Путіна - ISW / Колаж скріншот YouTube, Кремль

Стрімка реакція глави Чечні Рамзана Кадирова на атаку на поліцейську дільницю в Гудермесі 28 березня демонструє його побоювання щодо протестів і дестабілізації ситуації в республіці. У такій ситуації Кадиров, ймовірно, побоюється і втрати довіри з боку директора Росії Володимира Путіна, який може скористатися обстановкою і змусити Кадирова відправити ще більше бойовиків на війну проти України. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW аналітики звернули увагу на швидку реакцію Кадирова на атаку поліцейського відділка в Гудермесі, яка сталася у вівторок, 28 березня. В результаті кадирівці вбили двох чоловіків.

Відразу після їх загибелі Кадиров опублікував кадри з місця інциденту, куди він прибув разом чиновниками Чечні, силовиками і своїм сином.

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Як вважають фахівці, реакція Кадирова може свідчити про те, що він побоюється протестів в Чечні і подій, які можуть бути спрямовані на дестабілізацію його авторитарного правління в республіці. Демонстративною поїздкою на місце події Кадиров мав намір "підвищити свій імідж сильної людини" і " дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма опору його правлінню буде усунена".

Аналітики переконані, що загрози його режиму в Чечні можуть призвести до зниження довіри до нього з боку Путіна. Зустріч 13 березня Кадирова з Путіним була спробою підвищити значимість Чеченської республіки в політичній і військовій сфері агресора Росії.

В ISW підкреслили, що Путін може скористатися побоюваннями Кадирова і змусити його відправити ще більше бойовиків для участі у війні Росії проти України.

Стрілянина в Гудермесі

У місті Гудермес Чеченської республіки РФ пізно ввечері 28 березня невідомі обстріляли поліцейський відділок.

Telegram-канал Город Глуповъ повідомив, що дві людини 5 годин у Гудермесі вели бій проти десятків кадировців. Коли вони загинули, в місті з'явився Кадиров, щоб показати себе перед камерами.

Вказується, що атакували РВВС в Гудмермес приїхали на машині з номерами республіки Інгушетія.

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Війна Росії проти України:

новини Чечні Володимир Путін Рамзан Кадиров
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