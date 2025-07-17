Невідомі дрони намагалися прорватися до Москви: у росіян істерика через вибухи

Вибухи лунали у декількох регіонах Росії.

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У Росії лунали вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

У РФ заявили про атаку дронів на Москву

Вибухи лунали ще в декількох регіонах Росії

Міноборони РФ нібито збило 122 БпЛА

У ніч на 17 липня вибухи лунали у декількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви. Мер російської столиці Сергій Собянін традиційно заявив про роботу ППО.

О 02:23 він написав, що російська ППО, мовляв, збила два безпілотники, які летіли на Москву. Згодом він написав про знищення нібито ще одного дрона.

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Пізніше російські ЗМІ повідомили, що в аеропорті "Внуково" оголошено режим "Килим". Рейси на виліт і приліт тимчасово скасовано.

Також у Смоленській області цієї ночі було неспокійно. Місцеві жителі повідомили, що така припала на місто Рославль. Там розташоване АТ "720 ремонтний завод засобів забезпечення польотів" Ростеху, звернула увагу ASTRA. Що саме стало метою атаки, поки невідомо. Також у Рославлі розташоване ВАТ "Рославльський вагоноремонтний завод".

Тим часом росЗМІ зазначають, що один безпілотник влучив у багатоповерхівку у Воронежі. За даними глави регіону Олександра Гусєва, над Воронежем і передмістям знищено щонайменше 5 БПЛА.

Унаслідок вибуху пошкоджено чотири квартири. Мешканців одного з під'їздів було евакуйовано. На місці події працюють оперативні служби.

У ворожому Міноборони традиційно відзвітували про успішну роботу ППО. За даними російського відомства за ніч країні-агресору вдалося знищити ніби 122 українські безпілотники:

43 БПЛА - над територією Брянської області.

38 БПЛА - над територією Курської області.

10 БПЛА - над територією Орловської області.

По 6 БПЛА - над територіями Смоленської та Воронезької областей.

5 БПЛА - над територією Бєлгородської області.

По 3 БПЛА - над територіями Московського регіону, Калузької області та Республіки Крим.

По 2 БПЛА - над територіями Ленінградської та Липецької областей.

1 БПЛА - над територією Тульської області.

На відео — звуки вибухів, що пролунали на території РФ:

Вибухи в Росії - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 11 липня в РФ скаржилися на вибухи. Зʼясувалося, що під удар потрапив авіаційний завод у Московській області. Завод спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня російське місто Кстово атакували невідомі дрони. Відомо, що унаслідок атаки, що ймовірно, відбувалася по місцевому НПЗ, багато районів залишилися без світла.

Нещодавно в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа, яка охопила складські та офісні приміщенні. Густий дим від пожежі було видно в багатьох районах міста.

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