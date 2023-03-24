В Івано-Франківську СБУ затримала адептку "руського міра", яка фанатіла від Кадирова з "Моторолою"

Під час обшуку, як кажуть співробітники СБУ, підозрювана намагалася знищити свій смартфон прямо на місці обшуку.

Жінка ретельно намагалася повторювати всі тези пропагандистів / колаж фото facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ викрила в Івано-Франківську жінку-пропутінського агітатора, яка вела проросійську агітацію в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники". Про це повідомляти у главку СБУ по регіону.

Пропагандисткою виявилася мешканка Івано-Франківська 1960 року народження - медик за фахом. У своїх повідомленнях в мережі вона позиціонувала криваву війну, яку путінський режим розв'язав проти України як "визвольну". Більш того, українську владу і західних союзників нашої країни вона звинувачувала в "бойових діях проти мирного населення".

В цілому, вона ретельно намагалася повторювати всі тези пропагандистів країни-агресора - наприклад, вважала "класним" вбивство росіянами бійців ЗСУ і обіцянку чеченського диктатора Кадирова "спалювати шайтанів". Також вона фанатіла від ПВК "Вагнера" і захоплювалася бойовиками Олександром Захарченком і "Моторолою".

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Під час обшуку підозрювана намагалася знищити свій смартфон прямо на місці. Слідчі СБУ стверджують, що зібрали достатньо свідчень її протиправної інформаційної діяльності. Але розслідування триває.

Скандали з фанатами російського світу в Україні

62-річну Тетяну Дробот суд засудив до 10 років в'язниці за заклики до бомбардування українських міст. Про це йдеться у рішенні Придніпровського суду Черкас. Жінку визнали винною у державній зраді.

Зазначається, що на початку березня 2022 року Дробот переслала телефоном своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.

Пізніше в Києві інструктора з фізичного виховання однієї гімназій правоохоронці підозрювали у виправданні збройної агресії Росії проти України та підтримки дій окупантів.

У прокуратурі говорили - підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України Збройними силами РФ. Також вчителька фізкультури стверджувала, що Київ є власністю Москви, і висловлювала надію на перемогу РФ.

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