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В Івано-Франківську СБУ затримала адептку "руського міра", яка фанатіла від Кадирова з "Моторолою"

24 березня 2023, 09:58
Під час обшуку, як кажуть співробітники СБУ, підозрювана намагалася знищити свій смартфон прямо на місці обшуку.
СБУ, Франек
Жінка ретельно намагалася повторювати всі тези пропагандистів / колаж фото facebook.com/SecurSerUkraine

СБУ викрила в Івано-Франківську жінку-пропутінського агітатора, яка вела проросійську агітацію в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники". Про це повідомляти у главку СБУ по регіону.

Пропагандисткою виявилася мешканка Івано-Франківська 1960 року народження - медик за фахом. У своїх повідомленнях в мережі вона позиціонувала криваву війну, яку путінський режим розв'язав проти України як "визвольну". Більш того, українську владу і західних союзників нашої країни вона звинувачувала в "бойових діях проти мирного населення".

В цілому, вона ретельно намагалася повторювати всі тези пропагандистів країни-агресора - наприклад, вважала "класним" вбивство росіянами бійців ЗСУ і обіцянку чеченського диктатора Кадирова "спалювати шайтанів". Також вона фанатіла від ПВК "Вагнера" і захоплювалася бойовиками Олександром Захарченком і "Моторолою".

відео дня
  • СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина
    СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина
    СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина
    СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина
    СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина
    СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина
    СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина сайт СБУ
  • СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина
    СБУ в Івано-Франківську затримала фанатку Кадирова та Пригожина сайт СБУ

Під час обшуку підозрювана намагалася знищити свій смартфон прямо на місці. Слідчі СБУ стверджують, що зібрали достатньо свідчень її протиправної інформаційної діяльності. Але розслідування триває.

Скандали з фанатами російського світу в Україні

62-річну Тетяну Дробот суд засудив до 10 років в'язниці за заклики до бомбардування українських міст. Про це йдеться у рішенні Придніпровського суду Черкас. Жінку визнали винною у державній зраді.

Зазначається, що на початку березня 2022 року Дробот переслала телефоном своїй сестрі в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас і запропонувала росіянам бомбити їх.

Пізніше в Києві інструктора з фізичного виховання однієї гімназій правоохоронці підозрювали у виправданні збройної агресії Росії проти України та підтримки дій окупантів.

У прокуратурі говорили - підозрювана визнавала правомірною окупацію частини території України Збройними силами РФ. Також вчителька фізкультури стверджувала, що Київ є власністю Москви, і висловлювала надію на перемогу РФ.

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