"Все стало хитко-дон, прямо зовсім-дон": Кадиров розуміє, що дні Путіна, можливо, полічені - Сотник

Кадиров розуміє, що наближаються нові реалії, в яких йому доведеться виживати без Путіна, вважає письменник.

Олександр Сотник розповів про майбутнє Кадирова / скріншот YouTube

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров вже зрозумів, що"запахло смаженим". Зараз він починає усвідомлювати, що дні Путіна в Росії полічені, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

Під час чату на Главреді він зазначив, що за відомостями навколокремлівських кіл, Кадиров нібито просив у Путіна добро на створення своєї ПВК.

"До розумного академіка в голову прийшов "адин світлий мисль", що він виживе тільки при наявності ПВК (що, загалом, правильно). А якщо у нього не буде своєї армії, відданої йому повністю, обсипаної золотом, його головою просто гратимуть у футбол через день після загибелі Путіна", - пояснив Сотник.

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Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Також він зазначив, що Кадиров почав усвідомлювати, що наближаються нові реалії, в яких йому доведеться виживати без Путіна.

"Кадиров розуміє, що дні Путіна, можливо, полічені. Кадиров зараз знаходиться в тому стані, коли "все стало хитко-дон, прямо зовсім-дон", тому йому потрібно або служити, або "извінісь немедленнно-дон". Він намагатиметься якось виживати, бо нові реалії вже на порозі, він їх чекає. Він повинен бути готовий, він повинен бути у всеозброєнні зі своєю ПВК, коли нова реальність постукає до нього в двері", - підсумував письменник.

Що відомо про хворобу Кадирова

3 березня Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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