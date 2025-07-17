"Неймовірні інновації": Келлог відвідав оборонні бази України

У новій епосі воєн українці лідирують, вважає спецпредставник Трампа.

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Кіт Келлог відвідав оборонні підприємства в Україні / Фото: x.com/generalkellogg

Головні тези Келлога:

Українці лідирують у новому типі війни

США мають звернути увагу на досвід України та адаптуватися

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який зараз перебуває в Україні, побував на оборонних підприємствах і високо оцінив потенціал у виробництві дронів.

"Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів", - написав Келлог у соцмережі Х.

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За його словами, "у цій новій епосі/типі війни українці лідирують".

"Їхня швидкість інновацій та здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база має взяти це до уваги й адаптуватися", - додав Келлог.

Келлог був вражений виробництвом дронів / Фото: x.com/generalkellogg

Як писав Главред, Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". Ці БПЛА здатні долати відстані до цілі в кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії.

Тим часом українські розробники активно вдосконалюють технології дронів-носіїв, відомих як "дронатомати". Це великі безпілотники, які здатні доставляти менші FPV-дрони в глибокий тил ворога.

У грудні 2024 року командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський розповів, що Україна має лазерну зброю "Тризуб", здатну збивати літаки на висоті понад 2 км. За його словами, Україна стала п'ятою країною у світі, що володіє подібною технологією.

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