Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Неймовірні інновації": Келлог відвідав оборонні бази України

Анна Ярославська
17 липня 2025, 08:01
218
У новій епосі воєн українці лідирують, вважає спецпредставник Трампа.
Кіт Келлог в Україні
Кіт Келлог відвідав оборонні підприємства в Україні / Фото: x.com/generalkellogg

Головні тези Келлога:

  • Українці лідирують у новому типі війни
  • США мають звернути увагу на досвід України та адаптуватися

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який зараз перебуває в Україні, побував на оборонних підприємствах і високо оцінив потенціал у виробництві дронів.

"Я на власні очі побачив, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів", - написав Келлог у соцмережі Х.

відео дня

За його словами, "у цій новій епосі/типі війни українці лідирують".

"Їхня швидкість інновацій та здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база має взяти це до уваги й адаптуватися", - додав Келлог.

Келлог був вражений виробництвом дронів
Келлог був вражений виробництвом дронів / Фото: x.com/generalkellogg

Як писав Главред, Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". Ці БПЛА здатні долати відстані до цілі в кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням. Дрони комплексу мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії.

Тим часом українські розробники активно вдосконалюють технології дронів-носіїв, відомих як "дронатомати". Це великі безпілотники, які здатні доставляти менші FPV-дрони в глибокий тил ворога.

У грудні 2024 року командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський розповів, що Україна має лазерну зброю "Тризуб", здатну збивати літаки на висоті понад 2 км. За його словами, Україна стала п'ятою країною у світі, що володіє подібною технологією.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

дрони новини України атака дронів Кіт Келлог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

09:28Синоптик
Пенсійна реформа в Україні відкладається: що заважає зростанню виплат

Пенсійна реформа в Україні відкладається: що заважає зростанню виплат

09:15Аналітика
Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та поранені

Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та поранені

08:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

Українцям почали виписувати штрафи за горіхи: через яку причину тепер "накажуть"

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

"Винесли все цінне": будинок Софії Ротару пограбували

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

Китайський гороскоп на завтра 17 липня: Козлам - образи, Коням - страх

Китайський гороскоп на завтра 17 липня: Козлам - образи, Коням - страх

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

Останні новини

09:28

Сильна негода насувається на Україну: де 17 липня чекати грози, град і +12°C

09:28

"Буде велика порожнеча": помер знаменитий норвезький лижник

09:15

Пенсійна реформа в Україні відкладається: що заважає зростанню виплат

09:09

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 липня (оновлюється)

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Трамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - ЗагороднійТрамп реально мочить Росію, США опинилися перед складним вибором - Загородній
08:32

Дніпро пережив важку ніч: РФ атакувала дронами, є жертва та пораненіФото

08:23

Невідомі дрони намагалися прорватися до Москви: у росіян істерика через вибухи

08:10

50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?Погляд

08:01

"Неймовірні інновації": Келлог відвідав оборонні бази України

Реклама
07:04

Новий оборонний союз: Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист

05:46

Гороскоп на завтра 18 липня: Овнам - скрута, Козорогам - великий прибуток

05:20

Пролежить аж до весни: як правильно зберігати часник, щоб він не гнив

05:00

Відомий український артист зізнався у почуттях до Злати Огнєвіч

04:34

Трампа треба примусити: експерт пояснив, як Київ може посилити тиск на РФ

03:55

Трамп "мочить" РФ і стане її "могильником": прогноз розпаду РосіїВідео

03:20

Штурмують ринок в Україні: експерти назвали ТОП-5 найнадійніших китайських авто

03:01

В Росії почалась масштабна хвиля арештів, Кремль почав зачистку - що сталось

02:30

"Прибирайте цього психа": як у Кремлі відреагували на ультиматум Трампа Путіну

02:12

60-річна Елізабет Херлі розкрила свій головний секрет ідеальних фото

02:08

Як Покровський напрямок став пасткою для окупантів: у Генштабі розкрили деталі

Реклама
01:30

Суд, штраф, заборона: Емма Вотсон виявилася злісною порушницею закону

00:59

За лаштунками 50 днів: у Держдепі розкрили, чи подає РФ "сигнали" до дипломатії

00:43

Надя Дорофєєва показала доньку від Positiff: емоційний коментар співачки

00:13

"Ми йшли правильним шляхом": генерал-майор назвав спосіб швидкого завершення війни

00:06

Несподіваний політ: стали відомі подробиці модернізації літака "Руслан"

16 липня, середа
23:18

Арешт і друга "криміналка": у Росії міцно взялися за російську акторку Тетяну Лазарєву

23:11

Ексучасниця дуету "Алібі" показала дорослого сина

23:00

В Україні об'єднають міністерства: які назви вони матимуть

22:55

Що приховує поведінка кота в новій оселі: експерти дають несподівані відповіді

22:32

Урожай можна збирати до осені: як обробляти огірки аспіриномВідео

22:30

Залишаємося на плаву: Барак і Мішель Обама відповіли на чутки про розлучення

22:18

Що робить Кіт Келлог під час тривог у Києві: ЗМІ розкрили, чи ходить він в укриття

22:05

Кому доведеться віддати авто для потреб ЗСУ: тонкощі мобілізаційного закону

21:55

"Він сказав: "Оце буде моє останнє літо": Ігор Поклад передбачив свою смерть

21:36

У чоловіка Наді Дорофєєвої сталося лихо - що відбулося

21:33

Двох знаків зодіаку переслідуватиме удача 17 липня: хто у списку щасливчиків

21:32

Більше не загадка: історик з'ясував, що насправді означає слово "гетьман"Відео

20:56

Готуються чи блефують: експерт спрогнозував можливість масованого удару Кремля

20:52

Зеленський анонсував відповідь за удар РФ по Добропіллю - що готує УкраїнаВідео

20:32

Перемога і вихід на кордони 1991 року: що має зробити УкраїнаВідео

Реклама
20:29

Усе "позриває": яку сіль не можна використовувати для консерваціїВідео

20:21

Зеленський призначив нового міністра оборони: хто увійде до складу нового КабмінуВідео

20:06

У НАТО готують термінову зустріч: розкрито сценарій передачі Україні ЗРК Patriot

19:56

Друга хвиля врожаю: городниця розкрила секрет, що можна виростити після картоплі

19:44

Град, грози та потужний вітер: області, які постраждають від сильної негоди

19:39

Коли збирати цибулю влітку 2025 року: як зробити, щоб урожай пролежав довшеВідео

19:20

Путін відповів на ультиматум Трампа і послав світу сигнал - Sky News

19:20

Лікарня не справляється, є загиблі та багато поранених: РФ вдарила бомбами по ДобропіллюФото

19:14

Що означають цифри 4733, 4734, 4735: як визначити справжній ГОСТ

19:10

РФ накопичує виробництво Шахедів: що загрожує УкраїніПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти