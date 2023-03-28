Знімали ТікТок: кадировці влаштували масову ДТП на Кримському мосту

П'ять бронеавтомобілів полку "Ахмат" влаштували перегони - водії хотіли зняти відео.

Кадировці влаштували ДТП на Кримському мосту / https://t.me/volyamedia/593

"Браві воїни" чеченського диктатора Рамзана Кадирова 27 березня влаштували масову ДТП на Кримському мосту.

Як не дивно, аварія сталася через те, що "кадирівці" знімали ТікТок, пише Telegram-канал "Воля".

"Як кажуть армійські джерела, п'ять бронеавтомобілів полку "Ахмат" влаштували перегони, водії хотіли зняти відео. В результаті чотири броньовика зіткнулися. Двоє військовослужбовців отримали поранення. Рух по мосту було перекрито на півтори години. Чекаємо коли хтось із гонщиків все-таки викладе відео заїзду", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Раніше в мережі опублікували звернення до глави Чечні Рамзана Кадирову з проханням вплинути на чеченців, які застосовують сексуальне насильство щодо окупантів РФ.

На відео окупант скаржиться на те, що чеченці неодноразово застосовували насильство до військовослужбовців РФ, в тому числі сексуальне.

Також повідомлялося, що у захопленому РФ Мелітополі Запорізької області кадировці зґвалтували пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Єпіфанова побили.

Вам може бути цікаво: