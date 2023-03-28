Знімали ТікТок: кадировці влаштували масову ДТП на Кримському мосту

"Браві воїни" чеченського диктатора Рамзана Кадирова 27 березня влаштували масову ДТП на Кримському мосту.
Як не дивно, аварія сталася через те, що "кадирівці" знімали ТікТок, пише Telegram-канал "Воля".
"Як кажуть армійські джерела, п'ять бронеавтомобілів полку "Ахмат" влаштували перегони, водії хотіли зняти відео. В результаті чотири броньовика зіткнулися. Двоє військовослужбовців отримали поранення. Рух по мосту було перекрито на півтори години. Чекаємо коли хтось із гонщиків все-таки викладе відео заїзду", - йдеться в повідомленні.
Раніше в мережі опублікували звернення до глави Чечні Рамзана Кадирову з проханням вплинути на чеченців, які застосовують сексуальне насильство щодо окупантів РФ.
На відео окупант скаржиться на те, що чеченці неодноразово застосовували насильство до військовослужбовців РФ, в тому числі сексуальне.
Також повідомлялося, що у захопленому РФ Мелітополі Запорізької області кадировці зґвалтували пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Єпіфанова побили.
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