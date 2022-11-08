'Не повинні терпіти приниження': окупанти скаржаться Кадирову на 'сексуальне насильство' чеченців

Сексуальне насильство кадировців над окупантами "ставить під питання виконання поставлених завдань".
У Мережі опублікували звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова з проханням вплинути на чеченців, які застосовують сексуальне насильство щодо окупантів РФ.
На відео окупант скаржиться на те, що чеченці неодноразово застосовували насильство до військовослужбовців РФ, в тому числі сексуальне.
Він також говорить, що у зв'язку з цим підвищився рівень напруженості та виникають конфлікти, які "ставлять під питання виконання поставлених завдань, що тягне за собою високий рівень смертності особового складу".
"Рамзан Ахматович, ми не шайтани й не повинні терпіти приниження чеченців. Якщо ви реально хочете внести вклад в нашу перемогу, прошу приділити цьому питанню увагу", - додав російський загарбник.
Нагадаємо, в результаті вдалого маневру та атаки бійці Збройних сил України змусили кадировських бойовиків втекти з одного з опорних пунктів на полі бою.
Відповідні кадри опубліковані в мережі. Ймовірно, зйомки вів один з кадировських найманців. Не виключено, що він був учасником загороджувальних загонів, які стримують безладну втечу окупантів.
Зафіксовано обстріл позицій рашистів. Потім в кадр потрапили відступаючі терористи РФ, які тягли поранених.
Раніше в селі Каїри Горностаївського району Херсонської області в результаті ударів Збройних сил України знищено понад 50 бандитів-кадировців.
Про це стало відомо після розбору уламків будівель, по яких 24 Жовтня вдарили українські воїни.
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