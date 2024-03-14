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Чи вистачить для ЗСУ "жирних" цілей у нафтовій галузі РФ: пояснення експерта

Дмитро Відоменко
14 березня 2024, 21:12
Географія ударів безпілотників по російській нафтогазовій галузі визначається засобами, які є в розпорядженні України, каже експерт.
Гончар, безпілотники
Експерт Михайло Гончар / колаж Главред, фото УНІАН і Mil.in.ua

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду розповів, що "жирних" цілей у нафтогазовій сфері країни-агресора Росії досить багато.

"Тут усе визначається тими засобами, якими ми володіємо. Рік тому були атаки, але вони завдавали клопоту тільки НПЗ півдня Росії, а далі дотягнутися нам було складно. А цього року географія розширилася, і ударів було завдано там, де росіяни не чекали, наприклад, на Балтиці. Для Росії було шоком, що ми дотягнулися і туди. Зараз росіяни прийшли до тями і вживають відповідних заходів. Розміщення ППО - це одна справа. Інша - вони встановлюють засоби радіоелектронних перешкод, щоб збивати наші безпілотники. Але ж ці засоби ще треба наштампувати чималу кількість. "Жирних" цілей у Росії для нас достатньо. Потрібно подовжувати руку і діставати далі", - сказав він.

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Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 25 січня в Краснодарському краї країни-агресора РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявили про атаку безпілотника.

Російський нафтопереробний завод у Туапсе був вимушено зупинений. Цей один із найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.

Пізніше повідомлялося про те, що в РФ загорівся нафтопереробний завод - перед пожежею чули вибухи. Ільський НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу РФ.

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нефтебаза Михайло Гончар війна Росії та України
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