У Москві помітили яскравий спалах поруч із великим НПЗ: що відомо

У районі Московського НПЗ у столиці РФ у ніч на 13 лютого помітили яскраву вогняну заграву на небі. Очевидці стверджують, що на місце події прибула швидка допомога і дві пожежні машини.
Так, жителі районів Капотня, Мар'їно та Братеєво повідомили, що близько 02:30 ночі бачили вогняне світіння в небі. При цьому в московському управлінні МНС підкреслили, що на території Москви нібито немає активних пожеж.
Спочатку про інцидент повідомив російський Telegram-канал Shot. Але потім, мабуть, видалив публікацію.
Кадри з посиланням на Shot опублікувало і російське видання Moscow Times.
Журналісти зазначають, що з початку минулого року безпілотні апарати з камерами здійснювали спостереження за територією навколо найбільшого в Москві нафтопереробного заводу. Востаннє дрон помітили біля НПЗ "Газпромнафти" в Капотні в серпні 2023 року, коли поліцейські виявили на ньому відеокамеру.
Також на початку березня минулого року правоохоронні органи затримали 37-річного чоловіка, який займався фотозйомкою в районі НПЗ на вулиці Капотня. Під час розслідування стало відомо, що він приїхав до Росії з України незадовго до початку військових дій.
Дивіться відео - У районі Московського НПЗ помітили яскраву заграву:
Московський НПЗ - що про нього відомо
НПЗ "Газпромнафти" в Капотні забезпечує 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизельному паливі, а також є основним постачальником палива для столичних аеропортів. Практично кожен третій автомобіль у Москві заправляється паливом цього НПЗ.
ПАТ "Газпромнафта" є основним акціонером Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ). Кількість працівників заводу перевищує 2 тисячі осіб.
Поточна виробнича потужність Московського НПЗ становить 11 мільйонів тонн нафти на рік.
Виробничий комплекс заводу включає понад 30 різних установок, включно з каталітичним крекінгом, термокрекінгом і реформінгом. Тут виробляють бензини марок АІ-80ЕК, АІ-92ЕК, АІ-95ЕК, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, бітуми, сірку, різні полімери та інші продукти.
Завод під'єднано до магістральних нафтопроводів із Західного Сибіру й Татарстану, а також до продуктопроводів (бензин, авіагас, дизельне паливо). На території заводу також є чотири резервуари об'ємом по 50 тисяч тонн нафти кожен.
Як повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 9 лютого, безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ - Ільському та Афипському.
Унаслідок атаки на Ільський НПЗ почалася сильна пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік.
3 лютого в російському Волгограді на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії прогриміли вибухи, що призвели до потужної пожежі. Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" був, за даними Української правди, атакований безпілотниками СБУ.
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