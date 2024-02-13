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У Москві помітили яскравий спалах поруч із великим НПЗ: що відомо

Анна Ярославська
13 лютого 2024, 09:26оновлено 13 лютого, 11:13
За даними журналістів, з початку минулого року дрони з камерами здійснювали спостереження за територією навколо найбільшого в Москві нафтопереробного заводу.
Московський НПЗ
У районі Московського НПЗ помітили яскраву заграву / Колаж: Главред, фото: Газпром нефть, Shot

У районі Московського НПЗ у столиці РФ у ніч на 13 лютого помітили яскраву вогняну заграву на небі. Очевидці стверджують, що на місце події прибула швидка допомога і дві пожежні машини.

Так, жителі районів Капотня, Мар'їно та Братеєво повідомили, що близько 02:30 ночі бачили вогняне світіння в небі. При цьому в московському управлінні МНС підкреслили, що на території Москви нібито немає активних пожеж.

Спочатку про інцидент повідомив російський Telegram-канал Shot. Але потім, мабуть, видалив публікацію.

відео дня

Кадри з посиланням на Shot опублікувало і російське видання Moscow Times.

У районі Московського НПЗ помітили яскраву заграву
У районі Московського НПЗ помітили яскраву заграву / Shot

Журналісти зазначають, що з початку минулого року безпілотні апарати з камерами здійснювали спостереження за територією навколо найбільшого в Москві нафтопереробного заводу. Востаннє дрон помітили біля НПЗ "Газпромнафти" в Капотні в серпні 2023 року, коли поліцейські виявили на ньому відеокамеру.

Також на початку березня минулого року правоохоронні органи затримали 37-річного чоловіка, який займався фотозйомкою в районі НПЗ на вулиці Капотня. Під час розслідування стало відомо, що він приїхав до Росії з України незадовго до початку військових дій.

Дивіться відео - У районі Московського НПЗ помітили яскраву заграву:

У Москві помітили яскравий спалах поруч із великим НПЗ: що відомо

Московський НПЗ - що про нього відомо

НПЗ "Газпромнафти" в Капотні забезпечує 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизельному паливі, а також є основним постачальником палива для столичних аеропортів. Практично кожен третій автомобіль у Москві заправляється паливом цього НПЗ.

ПАТ "Газпромнафта" є основним акціонером Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ). Кількість працівників заводу перевищує 2 тисячі осіб.

Поточна виробнича потужність Московського НПЗ становить 11 мільйонів тонн нафти на рік.

Московський НПЗ
Московський НПЗ / Фото: Газпром нефть

Виробничий комплекс заводу включає понад 30 різних установок, включно з каталітичним крекінгом, термокрекінгом і реформінгом. Тут виробляють бензини марок АІ-80ЕК, АІ-92ЕК, АІ-95ЕК, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів, бітуми, сірку, різні полімери та інші продукти.

Завод під'єднано до магістральних нафтопроводів із Західного Сибіру й Татарстану, а також до продуктопроводів (бензин, авіагас, дизельне паливо). На території заводу також є чотири резервуари об'ємом по 50 тисяч тонн нафти кожен.

Як повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 9 лютого, безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ - Ільському та Афипському.

Унаслідок атаки на Ільський НПЗ почалася сильна пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік.

3 лютого в російському Волгограді на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії прогриміли вибухи, що призвели до потужної пожежі. Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" був, за даними Української правди, атакований безпілотниками СБУ.

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