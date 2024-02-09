У РФ загорівся нафтопереробний завод: перед пожежею чули вибухи

Ільський НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу РФ.

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Потужний вибух прогримів на Ільському НПЗ у Краснодарському краї РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

У Сіверському районі Краснодарського краю РФ у ніч на 9 лютого спалахнула потужна пожежа на Ільському нафтопереробному заводі. За словами очевидців, перед пожежею на території НПЗ було чути вибухи, а також звуки, схожі на проліт дронів.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, в районі другої години ночі сталася пожежа на території Ільського НПЗ.

"До третьої години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП і встановлять причини події", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, Ільський нафтопереробний завод входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу. Даний НПЗ здійснює діяльність з приймання, зберігання та переробки вуглеводневої сировини, а також відвантаження готової продукції.

Дивіться відео - У РФ після загорівся нафтопереробний завод:

Тим часом Міноборони РФ відзвітувало, що ППО збило 19 дронів у п'яти регіонах.

"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територіями Курської (2 БПЛА), Брянської (5 БПЛА) та Орловської (4 БПЛА) областей, над територією Краснодарського краю (2 БПЛА) та над акваторією Чорного моря (6 БПЛА)", - йдеться у повідомленні.

Удари по стратегічних об'єктах на території Росії

3 лютого в російському Волгограді на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії прогриміли вибухи, що призвели до потужної пожежі. Завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" був, за даними Української правди, атакований безпілотниками СБУ.

У ніч на 25 січня в Краснодарському краї країни-агресора РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявили про атаку безпілотника.

Російський нафтопереробний завод у Туапсе був вимушено зупинений. Цей один із найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.

У ніч на 31 січня в російському Санкт-Петербурзі також лунали вибухи. Російські пропагандисти вказують на те, що невідомий безпілотник упав на території Невського НПЗ. За інформацією "РБК-Україна", за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

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