Завод Лукойл у Волгограді атакували безпілотники СБУ - ЗМІ

Два дрони вразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить "значну частину виробничої потужності".

https://glavred.net/world/zavod-lukoyla-v-volgograde-atakovali-bespilotniki-sbu-smi-10538642.html Посилання скопійоване

Пожежа на НПЗ спалахнула після атаки дронів СБУ - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Уночі 3 лютого в російському Волгограді на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. Українська правда пише з посиланням на джерела, що завод "Лукойл-Волгограднафтопереробка" успішно атакували безпілотники СБУ.

За даними видання, два безпілотники вразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить "значну частину виробничої потужності".

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Атакуючи нафтопереробні заводи, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не лише перерізаємо логістику поставок палива для ворожої техніки, а й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Хлопки" на російських НПЗ триватимуть", - сказав співрозмовник видання.

відео дня

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 січня в Краснодарському краї країни-агресора РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе.

Місцеві жителі чули два вибухи з інтервалом у півгодини. Губернатор регіону і Міноборони РФ при цьому відзвітували про перехоплення двох БПЛА над Волгоградською областю, а пожежа нібито почалася через "падіння уламків".

Атака на нафтопереробний завод у Туапсе стала черговою ціллю Служби безпеки України.

За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.