Росіяни пишуть про перекидання ППО з фронту на великі НПЗ

Російські пропагандисти обурені діями російського командування.

https://glavred.net/world/rossiyane-pishut-o-perebroske-pvo-s-fronta-na-krupnye-npz-10550069.html Посилання скопійоване

Україна полює на НПЗ окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

У Росії вирішили посилити охорону великих нафтопереробних заводів після серії ударів БПЛА по об'єктах. Російські пропагандисти скаржаться, що заради цього з передової нібито знімають кілька дивізіонів ППО.

Як зазначають росіяни у своїх пабліках, "взяти їх, окрім як із фронту, по суті ніде". Кремлівська влада відмовилася від ідеї перекинути установки з Москви.

Пропагандисти скаржаться, що командування РФ нібито жертвує життями російських військовослужбовців, щоб у Москви була можливість і далі торгувати нафтою із Заходом, який надає допомогу Україні.

відео дня

При цьому в РФ запевняють, що "ні дефіциту, ні підвищення цін на паливо не передбачається".

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари БПЛА по НПЗ росіян

Як писав Главред, у російській Нижегородській області припинено щонайменше половину виробництва нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСІ). Це сталося після атаки дронів на місто Кстово, де і розташоване підприємство.

НОРСІ переробляло близько 15,8 мільйона тонн російської нафти на рік. Це становило 5,8% від загального обсягу переробленої нафти в РФ.

Bloomberg підсумовує, що останні атаки БПЛА зупинили три нафтопереробні заводи глибоко на території країни-агресора Росії.

Удари України спрямовані на те, щоб перервати російський експорт і постачання палива для російської окупаційної армії на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.