На третину зрізали нафтову виручку РФ: Малюк розкрив деталі ударів по НПЗ ворога

Не менше 55% військового бюджету РФ формується саме з валютної виручки від експорту нафтопродуктів.

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Василь Малюк розповів про удари по НПЗ РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/SBUkr, скріншот

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував удари по нафтопереробних заводах країни-агресора РФ.

За його словами, це скоротило російський експорт нафтопродуктів на третину. Такі дані він оприлюднив під час дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024".

Глава СБУ також пояснив, що не менше 55% військового бюджету РФ формується саме з валютної виручки від експорту нафтопродуктів.

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"Якщо ми подивимося навіть крайніх два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих було успішно уражені. По суті, на одну третину ми скоротили експорт нафтопродуктів. А 55% їх військового бюджету - це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів. І це цілком законні наші цілі", - додав Малюк.

Раніше повідомлялося про те, що у РФ загорівся нафтопереробний завод: перед пожежею чули вибухи. Ільський НПЗ входить в число провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу РФ.

У ніч на 25 січня в Краснодарському краї країни-агресора РФ виник пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявили про атаку безпілотника.

Російський нафтопереробний завод в Туапсе був вимушено зупинений. Цей один з найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.

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