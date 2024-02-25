На третину зрізали нафтову виручку РФ: Малюк розкрив деталі ударів по НПЗ ворога

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував удари по нафтопереробних заводах країни-агресора РФ.
За його словами, це скоротило російський експорт нафтопродуктів на третину. Такі дані він оприлюднив під час дискусії в рамках форуму "Україна. Рік 2024".
Глава СБУ також пояснив, що не менше 55% військового бюджету РФ формується саме з валютної виручки від експорту нафтопродуктів.
"Якщо ми подивимося навіть крайніх два місяці, скільки нафтопереробних потужностей ворожих було успішно уражені. По суті, на одну третину ми скоротили експорт нафтопродуктів. А 55% їх військового бюджету - це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів. І це цілком законні наші цілі", - додав Малюк.
Раніше повідомлялося про те, що у РФ загорівся нафтопереробний завод: перед пожежею чули вибухи. Ільський НПЗ входить в число провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу РФ.
У ніч на 25 січня в Краснодарському краї країни-агресора РФ виник пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявили про атаку безпілотника.
Російський нафтопереробний завод в Туапсе був вимушено зупинений. Цей один з найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.
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