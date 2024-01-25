У Туапсе на нафтобазі спалахнула потужна пожежа: у РФ заявили про атаку дронів

У ніч на, 25 січня, в Краснодарському краї країни-агресора РФ виникла пожежа на території нафтобази в Туапсе. РосЗМІ заявляють про атаку безпілотника.
Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю, за попередніми даними, постраждалих немає.
"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події", - ідеться у повідомленні.
Голова Туапсинського району Сергій Бойко заявив, що вогонь вдалося локалізувати.
Місцеві жителі повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до і після загоряння на нафтобазі.
Поруч проходить центральна траса в бік Сочі, де зараз оголошено план "Килим" (закрите небо).
Офіційно російська влада так і не назвала причину пожежі на НПЗ. Водночас Astra зазначає, що опівночі 25 січня територію "РН-Морський термінал Туапсе" атакував один безпілотник, почалася пожежа.
"Пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки перебувало близько 100 тонн бензину і 200 тонн мазуту. З території підприємства евакуювали 38 співробітників. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео - У Туапсе спалахнула потужна пожежа:
Як повідомляв Главред, Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію в ніч на 18 січня - за допомогою дронів було атаковано нафтобазу в Ленінградській області РФ. Є підтвердження влучання по цілях. Повідомляється, що операція ГУР проводилася "із залученням сучасних українських засобів".
Раніше в селищі Волна Краснодарського краю РФ спалахнула пожежа на нафтобазі, яка розташована неподалік Кримського мосту. Пожежі присвоєно вищий ранг складності.
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