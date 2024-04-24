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Хара пояснив, чому Конгрес схвалив допомогу Україні та до чого тут Трамп

Анна Ярославська
24 квітня 2024, 10:57
США розділили питання кордону та допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню. При цьому Трамп фактично мовчки спостерігав за тим, як його люди блокували проєкт.
Александр Хара, Дональд Трамп
Олександр Хара вважає, що Трамп не хотів, щоб на нього "повісили" провал ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexander.khara, УНІАН

Україна стала заручником політиканства в США, і саме тому Конгрес так довго не міг схвалити рішення про виділення військової допомоги Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

За його словами, для адміністрації президента США Джо Байдена виділення допомоги було принциповим моментом, як і виконання зобов'язань, які вони на себе взяли.

"Республіканці це, вочевидь, зрозуміли і спробували використати цю ситуацію, щоб протиснути зміни до міграційного законодавства та посилення кордону. Власне, тому з кінця минулого року було створено двопартійну групу, яка напрацювала компромісний законопроєкт", - пояснив Хара.

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Експерт припустив, що опонент Байдена Дональд Трамп, імовірно, "вирішив притримати гостроту теми, щоб на виборах гратися цим і звинувачувати Байдена в нездатності захистити південний кордон США".

"Тобто це [затримка допомоги] було виключно політиканством, і ми стали заручниками цієї історії", - сказав Хара.

Він нагадав, що потім у США розділили питання кордону і допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню. При цьому Трамп фактично мовчки спостерігав за тим, як його люди блокували проєкт у Палаті представників.

"Трамп змінив свою думку, тому що зрозумів, що не хоче, щоб те, що сталося в Україні з жовтня (за оцінками аналітичних західних центрів, ми втратили понад 500 квадратних метрів територій, погана ситуація на фронті, який хоч і не обвалився, але ми зазнаємо втрат), зокрема й будь-яку серйозну поразку в Україні повісили на нього. Мовляв, він блокував цю допомогу. Тобто зміна його позиції відбулася через те, щоб не поставити себе під удар легітимної критики з боку демократів", - вважає Хара.

Експерт вважає, що питання не в тому, що Трамп змінив свою позицію і хоче, щоб Україна перемогла.

"Він хоче стати президентом і використовує будь-яку можливість, навіть ціною життів українців і втратою Україною певних територій", - резюмував Хара.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.
Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Військова допомога Україні від США

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосували лише 17 сенаторів. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

Глава Білого дому пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні, щойно він буде на його столі в середу.

За даними CNN, більша частина американської техніки з пакета допомоги США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, заявило, що офіційні особи в США не говорять про це відкрито.

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