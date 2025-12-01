Рус
Ольга Сумська поскаржилася на відомого народного артиста

Анна Підгорна
1 грудня 2025, 01:30
Сумська розкрила курйозну ситуацію, яка сталася з нею в поїзді.
Ольга Сумська
Ольга Сумська зараз - акторка розповіла про курйозний випадок у поїзді

  • Тарас Цимбалюк поділився новим відео
  • Воно надихнуло Ольгу Сумську поділитися ситуацією з життя

Український актор Тарас Цимбалюк зняв для свого блогу кумедне відео про те, які способи можуть придумати чоловіки, щоб обійти зауваження своїх коханих. Як приклад він навів заборону на сидіння на ліжку у вуличному одязі: у кадрі Тарас сидить з наполовину спущеними штанами на ліжку, задумливо вдивляючись у смартфон.

Утім, у замальовки Цимбалюка швидко з'явився конкурент - у коментарях до відео українська акторка Ольга Сумська розповіла кумедну історію, яка сталася з нею. Вона жартома поскаржилася на неназваного народного артиста, який був вельми нетактовний з її подушкою.

"Якось в потязі їхали з колегами на кінофестиваль, і один відомий народний артист зайшов до мене в купе побалакати. І сів в штанях [сідницями] мені на подушку... Просидів так дві години", - обурилася Сумська.

Інші коментатори після історії акторки покотилися зі сміху.

Тарас Цимбалюк
Ольга Сумська зараз - акторка розповіла про курйозний випадок у поїзді

Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

