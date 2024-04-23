Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Військова допомога Великої Британії Україні цього фінансового року становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів.

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Ріші Сунак оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні під час візиту до Польщі / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

У вівторок, 23 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуде до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму в 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

В Офісі британського прем'єра повідомили, що у Варшаві Сунак обговорить із прем'єр-міністром Дональдом Туском і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загрозу з боку Росії та зусилля Великої Британії з підтримки європейської безпеки. Потім він вирушить до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Оголошене сьогодні додаткове фінансування в розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, завдяки якому військова допомога Великої Британії Україні в цьому фінансовому році становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів, буде використане для швидкого доставлення терміново необхідних боєприпасів, засобів ППО, безпілотників та інженерної підтримки", - йдеться в повідомленні.

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Що увійде в пакет військової допомоги від Британії

Міністерство оборони також відправить найбільший в історії пакет озброєнь, покликаний допомогти відбити російське вторгнення на суші, морі та в повітрі. До нього увійдуть:

60 катерів, зокрема морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і зенітних ракет, а також додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 захищених мобільних машин "Хаскі", 162 бронемашини і 78 всюдиходів;

близько 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні. Збройні сили України продовжують хоробро битися, але їм потрібна наша підтримка - і вона потрібна їм зараз", - заявив Сунак.

Хто такий Ріші Сунак? Ріші Сунак - британський політик, голова Консервативної партії з 24 жовтня 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії з 25 жовтня 2022 року. Він став першим кольоровим прем'єр-міністром у Сполученому Королівстві, а також наймолодшим з 1812 року. 12 січня 2024 року Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Перед візитом було анансовано, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярди фунтів стерлінгів у 2024-2025. Також, під час візиту голова уряду Британії та президент України Володимир Зеленський підписали історичну безпекову угоду, пише Вікіпедія.

Військова допомога від США - останні новини

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його мають передати на підпис президенту США Джону Байдену.

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде в Україну за кілька днів. Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, імовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

Видання Politico повідомляє з посиланням на двох американських чиновників, що пакет військової допомоги включатиме бронетехніку на додаток до артилерійських снарядів і засобів ППО.

Повідомляється, що Пентагон усе ще вносить "останні штрихи" в новий транш і плекає надію, що зможе якнайшвидше надіслати техніку і снаряди - одразу ж після підписання документа Байденом.

У коментарі NBC News Зеленський сказав, що "молиться, щоб нова допомога дала шанс на перемогу".

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