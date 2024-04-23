УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

Анна Ярославська
23 квітня 2024, 08:31
Військова допомога Великої Британії Україні цього фінансового року становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів.
Ріші Сунак, Володимир Зеленський, британський прапор
Ріші Сунак оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні під час візиту до Польщі / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

У вівторок, 23 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуде до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги для України на суму в 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

В Офісі британського прем'єра повідомили, що у Варшаві Сунак обговорить із прем'єр-міністром Дональдом Туском і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загрозу з боку Росії та зусилля Великої Британії з підтримки європейської безпеки. Потім він вирушить до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Оголошене сьогодні додаткове фінансування в розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, завдяки якому військова допомога Великої Британії Україні в цьому фінансовому році становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів, буде використане для швидкого доставлення терміново необхідних боєприпасів, засобів ППО, безпілотників та інженерної підтримки", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Що увійде в пакет військової допомоги від Британії

Міністерство оборони також відправить найбільший в історії пакет озброєнь, покликаний допомогти відбити російське вторгнення на суші, морі та в повітрі. До нього увійдуть:

  • 60 катерів, зокрема морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати;
  • понад 1600 ударних і зенітних ракет, а також додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow;
  • понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 захищених мобільних машин "Хаскі", 162 бронемашини і 78 всюдиходів;
  • близько 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні. Збройні сили України продовжують хоробро битися, але їм потрібна наша підтримка - і вона потрібна їм зараз", - заявив Сунак.

Хто такий Ріші Сунак?

Ріші Сунак - британський політик, голова Консервативної партії з 24 жовтня 2022 року, прем'єр-міністр Великої Британії з 25 жовтня 2022 року. Він став першим кольоровим прем'єр-міністром у Сполученому Королівстві, а також наймолодшим з 1812 року.

12 січня 2024 року Ріші Сунак прибув з візитом до Києва. Перед візитом було анансовано, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярди фунтів стерлінгів у 2024-2025. Також, під час візиту голова уряду Британії та президент України Володимир Зеленський підписали історичну безпекову угоду, пише Вікіпедія.

Військова допомога від США - останні новини

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його мають передати на підпис президенту США Джону Байдену.

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде в Україну за кілька днів. Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, імовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

Видання Politico повідомляє з посиланням на двох американських чиновників, що пакет військової допомоги включатиме бронетехніку на додаток до артилерійських снарядів і засобів ППО.

Повідомляється, що Пентагон усе ще вносить "останні штрихи" в новий транш і плекає надію, що зможе якнайшвидше надіслати техніку і снаряди - одразу ж після підписання документа Байденом.

У коментарі NBC News Зеленський сказав, що "молиться, щоб нова допомога дала шанс на перемогу".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військова допомога новини України війна Росії та України Ріші Сунак
Реклама

Головне за день

Українському міністру оголосили підозру через оборудки із землею на 291 млн грн: деталі

Українському міністру оголосили підозру через оборудки із землею на 291 млн грн: деталі

10:24 Україна
Україна може виграти війну за 3 умов: у Держдепі США зробили важливу заяву

Україна може виграти війну за 3 умов: у Держдепі США зробили важливу заяву

09:54 Україна
Для України знайшли ще 4 батареї Patriot: розкрито схему передачі з гарантіями США

Для України знайшли ще 4 батареї Patriot: розкрито схему передачі з гарантіями США

09:43 Україна
Всі головні новини

Популярне

З духом гнильці : путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову 53045

"З духом гнильці": путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики 30619

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики

Пішов проти Меган Маркл: принц Гаррі вирішив долю своїх дітей 13971

Пішов проти Меган Маркл: принц Гаррі вирішив долю своїх дітей

Закон про мобілізацію в Україні: у Раді розкрили, чого очікувати через півроку 11385

Закон про мобілізацію в Україні: у Раді розкрили, чого очікувати через півроку

Останні новини

10:44

Пугачова збирається відмовитися від свого замку під Москвою

10:41

"Україна - це частина Росії": ЗМІ дізналися про новий "зашквар" Трампа

10:33

Місячний посівний календар на травень 2024 року: що і коли садити

10:24

Українському міністру оголосили підозру через оборудки із землею на 291 млн грн: деталі

10:13

Дуже складна головоломка: потрібно знайти зайву гральну кістку за 15 секунд

Андрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь МосквиАндрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь Москви
10:06

"Він плакав": король Чарльз видворив із дому принца Гаррі з родиною

09:54

Україна може виграти війну за 3 умов: у Держдепі США зробили важливу заяву

09:43

Для України знайшли ще 4 батареї Patriot: розкрито схему передачі з гарантіями США

09:22

Київ та область найближчими днями підтопить: синоптик попередив про небезпеку

Реклама
08:37

Користуються затримкою допомоги від США: в ISW пояснили, який план має РФ щодо Харкова

08:31

Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде

08:10

Шикарна донька Кетрін Зета Джонс вигуляла мамину легендарну сукню

08:10

Чому Росія припинила масово обстрілювати Україну "Шахедами"Погляд

07:49

"Гра з духом гнильці": Галкін публічно вилаяв Пугачову

07:39

РФ готує наступ на Донбасі: в ISW сказали, що зупинить окупантів

07:25

Знайти помилку на картинці за 3 секунди зможуть одиниці: загадка для перевірки уважності

06:48

У Києві та Одесі вночі прогриміли вибухи: є поранені, зокрема і двоє дітейФотоВідео

06:10

Як Україну випробують на витривалістьПогляд

05:40

Переворот у ЄС: Китай вплине на нову розстановку сил у Європі - прогноз

05:05

Що можна зробити із пластикових пляшок: результат здивує кожногоВідео

Реклама
04:22

Не залишиться і сліду: як вивести плями від кетчупу, соєвого та томатного соусу

03:55

В Україну вривається потужна магнітна буря: шторм затягнеться надовго

03:30

Усього "значно більше": що увійде до першого пакета нової допомоги США

03:00

Справжня перепалка: Потап різко заступився за Настю Каменських

02:05

"Якийсь дивний стариган": дружина 81-річного Гаррісона Форда пожартувала над ним

01:35

3 найкращі способи, як очистити пляшку для води від зелені: від забруднень не буде і сліду

00:48

У леголаса проблеми: Кеті Перрі публічно насварила Орландо БлумаВідео

00:31

Консульських послуг не буде: запроваджено жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном

22 квітня, понеділок
23:57

Ексдружина Потапа розповіла, як його син реагує на "зашквари" зіркового тата

22:28

Армії потрібен більший радіус дії: Зеленський назвав, без чого ЗСУ не впораються

22:24

Всі плакали і стояли на колінах: на Вінниччині попрощались із убитим поліцейськимФотоВідео

22:11

Україна може втратити важливого партнера у війні: усі подробиці

21:41

Молодість збережеться надовго: чим потрібно вмитися 23 квітня - прикмети дня

21:41

"Раніше, ніж ви думали": у Конгресі натякнули на терміни нових поставок Україні

20:52

За цей рецепт вас носитимуть на руках: шикарний салат за хвилинуВідео

20:52

Росія не зможе окупувати Часів Яр до 9 травня: ворог зосередив удар на двох напрямках

20:42

Байден розкрив деталі нових поставок: Зеленський про подробиці важливої розмови

20:33

Атака на телевежу в Харкові: як мешканці регіону можуть дивитися українське телебачення

20:04

"Я його не впізнала": Огнєвіч розкрила деталі військової служби-тата пенсіонера

19:55

Після цього робота ТЦК: у ЗСУ попередили, що тільки законом про мобілізацію не обійдеться

Реклама
19:50

Снаряди для ЗСУ: Боррель назвав терміни перших поставок в Україну

19:34

Погода почне змінюватися: синоптик сказала, коли прийде потепління

19:10

Як працює ракета-перехоплювач в системі ППОПогляд

19:09

Пекін на боці Москви: розкрито позицію Китаю щодо війни в Україні

18:34

Росія заявила про захоплення Новомихайлівки: у ЗСУ спростовують

18:17

Окупанти просуваються вперед: Умеров назвав причину успішних дій ворога

18:16

"З духом гнильці": путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову

18:09

Потужний вибух і стовп диму: з'явилося відео "прильоту" по телевежі в ХарковіФотоВідео

17:36

Депутати ВР закликали Нобелівський комітет виключити вірменського проксі Кремля з номінантів на премію миру

17:23

РФ кидає всі сили на штурм: Зеленський розкрив головну небезпеку на фронті

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти