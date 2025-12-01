"Маємо конструктив у розмові": Зеленський розкрив перші деталі перемовин у США

Українська делегація обговорила з американською стороною ключові параметри майбутнього мирного плану.

Очільник української делегації Рустем Умєров після завершення зустрічі з американською стороною доповів президенту України Володимиру Зеленському про ключові моменти діалогу.

"Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати", – повідомив президент у своєму Telegram-каналі. відео дня

Він підкреслив конструктивний характер розмов та відвертість обговорення всіх питань.

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України", – додав Зеленський.

Президент висловив подяку США, команді Дональда Трампа та самому колишньому президенту за докладені зусилля щодо завершення війни в Україні.

"Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", – зазначив Зеленський.

Рустем Умєров повідомив про підтримку американською стороною прагнення України до надійного миру.

"Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною", – написав секретар РНБО.

Він додав, що консультації триватимуть, а робота над спільним рамковим рішенням продовжиться.

Коментар Трампа: "Переговори йдуть добре"

В свою чергу президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами також прокоментував переговори щодо мирного плану, які відбулися у Флориді 30 листопада.

"Вони (переговори – ред.) йдуть, і йдуть добре. Ми хочемо припинити вбивства людей", – заявив Трамп.

За його словами, є високі шанси, що угоду вдасться укласти.

Як раніше повідомляв Главред, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген Дикий вважає, що так звані 28 пунктів Трампа не мають стосунку до реальної мирної ініціативи. На його переконання, документ фактично повторює вимоги про капітуляцію, які Росія висувала Україні раніше, а тепер — за участі свого найвпливовішого партнера Дональда Трампа.

Експерт підкреслює, що Трамп своїми діями фактично переходить на позицію Кремля, що означає виступ проти інтересів України.

За словами Дикого, у пропонованих пунктах Росія повністю знімає із себе відповідальність за агресію, отримує повернення до статусу "нормальної" держави і звільнення від усіх санкцій. При цьому Москва зберігає контроль над окупованими українськими територіями й навіть претендує на додаткові.

Як повідомляв Главред, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця назвав "хорошим початком" зустріч американсько-української делегацій на переговорах у Флориді в неділю.

Крім того, у Флориді завершився черговий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо та секретар РНБО України Рустем Умєров зробили короткі заяви, підкресливши продуктивність діалогу та стратегічну важливість співпраці.

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що після завершення війни з Росією Україна залишиться суверенною, незалежною та матиме можливість розвиватися як успішна держава. Відповідну заяву він зробив перед початком зустрічі з українською делегацією у Флориді,

Про персону: Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

